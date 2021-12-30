中低價紡織股挾資產題材熱舞 東華盤中股價漲停

紡織股東華（1418）今（30）日下午將舉行法說會，市場看好，東華今年4月停止生產亞克力棉後，公司已著手進行活化資產計畫，在明年將有進展，吸引買盤進駐，推升盤中股價亮燈漲停。另外，帳上也有資產題材的三洋實業（1472）盤中股價亦一度上漲來到33.35元，漲幅逾4%。法人表示，二線紡織股近兩年受疫情衝擊關廠後，帳上資產題材可望活化，加上近年來房地產市場升溫，有助這些已轉型為資產股的紡織股未來收益表現。

東華表示，今年4月董事會通過亞克力棉生產線停止生產，竹北廠將分階段進行資產活化的轉型計畫。上周董事會已通過將停止運作且不再使用的單位所在的東華段八筆土地重新規劃，並由自用不動產轉為投資性不動產。其中，第一期共計5,400坪土地已規劃將興建廠辦大樓，建設工期估兩年半，未來將以出租或出售模式挹注收益。

東華表示，整體竹北廠的廠房區目前仍有部分庫存以及機械設備，預計明年可整理完畢，整個廠區將分為四、五期來興建，目前已在遴選合作方。另外，三年前竹北廠非廠房區的員工宿舍、餐廳等土地使用就已由自用轉為投資性不動產，此部分的土地約5,500坪，可望優先開發。由於近年竹北房地產市況熱略，東華也看好未來整體開發計畫完成後的挹注表現。

在本業方面，東華表示，亞克力棉生產線停止生產後，為縮減人力及減少各項支出，只維持部分加工棉條(TOP)的生產，由於此產品仍有毛利貢獻，未來仍會維持，但在轉型為以資產開發為主後，未來紡織占整體比重不高。

三洋實業去年受疫情影響，亦宣布關閉桃園生產線，公司並啟動轉型計畫，除了退出紡織市場，紡織所有訂單已於今年初結束，出清所有庫存，桃園廠也將另行研議資產活化計劃。