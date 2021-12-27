海轉空撐價格+客運復甦商機 本土法人喊買航空雙雄

由於貨櫃航運塞港情況依然嚴峻，海轉空的需求強勁，持續推升國際空運價格，本土法人今（27）日最新報告表示，受惠於航空貨運價量齊揚，將帶動第4季營運表現，同時，預期未來客運將隨著邊境管制放寬逐步復甦，有助明年下半年客運表現，維持華航（2610）、長榮航（2618）買進評等，目標價分別上看35元、34元。

本土法人報告認為，由於在美國經濟復甦時期，供應鏈卻受到港口堵塞、卡車司機短缺等問題的影響，造成許多消費性電子產品、機器零組件、玩具等由海轉空的需求大增，近期國際空運價格仍持續上漲，從香港/上海至北美航線近一個月上漲17~18%、至歐洲漲幅達12%。

本土法人指出，近期海轉空的強勁需求，帶動全球各大空運公司例如John Menzies今年經手貨運量較疫情爆發前的2019 年高出15%，但因勞動力短缺，將造成部分機場面臨雍塞困境，根據 Clive 數據服務調查，目前中國機場主要受疫情限制影響作業，洛杉磯、紐約、阿姆斯特丹等機場則是面臨人力短缺的問 題。

本土法人強調，整體來看，後續如果貨櫃航運的塞港未快速舒緩，在海轉空的需求強勁，及機場因人力等供給限縮下，將支撐明年第1季的空運運價。

另外，在航空客運部分，本土法人說，由於Omicron疫情在英國、法國單日新增感染人數破紀錄，美國也進入以 Omicron 變異株為主流的疫情惡化地區，造成原來歐美將解除相互隔離、重開航線計畫再度展延

本土法人表示，歐美各國因機組人員確診染疫、隔離等問題，各大航空公司陸續宣布將減少後續 1~2 個月航班，客機票價也因供給限縮，有望維持高檔不墜，後續若疫情有機會流感化，形成與疫情共存，航空業將在明年下半年復甦，報復性出遊的復甦商機將可期待。

至於油價，本土法人認為，近期由受Omicron的衝擊，各國感染人數再創新高，連帶影響近幾周國際油價小幅下滑， 不過以今年航空油價均值為每噸 75.07 美元來看，已回到過去 5 年的高油價水準，根據IEA 預估，疫情、旅遊限制等將抑制未來幾個季度的航空用油價格。

本土法人強調，雖然短期客運量未明顯增加，但長期將受惠可望放寬邊境管制，後續的航空客運復甦商機將可期待，有助明年下半年客運的表現，維持華航、長榮航買進投資建議，目標價分別上看35元、34元。