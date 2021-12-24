衛生紙將漲價 造紙股齊揚、華紙漲勢最強

永豐餘集團中永豐實（6790）宣布衛生紙將調漲，漲幅約5~20%，華紙（1905）則是因應國際紙漿上漲，預計下個月將再調漲紙漿價格，在原料漿價及衛生紙漲聲響起下，造紙類股今（24）日強漲，終場收漲，尤以華紙漲幅最高，收在25.55元，上漲1.7元，漲幅7.12%；永豐實則以50.5元收盤，上漲1.75元。

永豐實指出，目前原物料占比最高的漿、包材、能源都有年增長超過四成以上，甚至部份近倍增，考量配合政府穩定物價及照顧消費者等面向，預計農曆年後將適度調漲價格，其中衛生紙漲幅約5~20%，清潔用品漲幅為5~8%。

永豐實表示，年後調漲的產品包括紙品及清潔用品，台灣八成消費者主要購買的抽取式衛生紙，漲幅平均約8%，袖珍包衛生紙因長期未調整價格，漲幅達兩成。

反應近期國際紙漿上漲，華紙也預計再度調漲漿價，華紙在今年第4季已調漲過漿價，預計下個月將再調漲售價；另外，正隆（1904）則將視原料的行情決定是否調價，不排除反映原料成本。

衛生紙及紙漿價格都傳出漲聲，激勵今日造紙類股強漲，士紙（1903）、正隆、華紙、寶隆（1906）、永豐餘（1907）、榮成（1909）及永豐實股價全面上揚，類股漲幅3.33%，尤以華紙收漲7.12%，漲幅居類股最高，永豐實收盤漲幅3.58%，永豐餘漲幅3.94%，收在35.6元。