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疑涉官商勾結 潤隆董座300萬交保、盤中股價跌逾1.8%
檢調偵辦「國賓大苑」疑涉官商勾結，新北市工務局在核發使用執照時圖利建商，潤隆（1808）董事長蔡聰賓今（23）日遭檢方依偽造文書罪交保，潤隆股價以56.9元開低，盤中跌幅1.88%。
針對檢調單位調查「國賓大苑」建案，潤隆昨日傍晚重大訊息公告表示，公司建案都依法辦理，並全力配合檢調單位調查；基於誠信及資訊公開原則，依規定在公開資訊觀測站說明；對公司財務業務無重大影響。
根據檢調調查，由興富發（2542）旗下潤隆建設、明緯建設興建的「國賓大苑」，土地使用分區為旅館用地，新北市府工務局在核發使用執照時涉嫌將相關規定鬆綁，讓建商可以把旅館當豪宅銷售；檢調昨日約談潤隆董事長蔡聰賓等13人到案，今日相關人員以不同金額交保。
潤隆今日以56.9元開出，下跌1.6元，盤中跌勢略減，跌幅縮至1.88%。
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