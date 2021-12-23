快訊

耶誕節來了！命理師揭「6大禁忌」：這2樣禮物最好別送

北市46億補助合理嗎？他逐條回應官方說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑涉官商勾結 潤隆董座300萬交保、盤中股價跌逾1.8%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

檢調偵辦「國賓大苑」疑涉官商勾結，新北市工務局在核發使用執照時圖利建商，潤隆（1808）董事長蔡聰賓今（23）日遭檢方依偽造文書罪交保，潤隆股價以56.9元開低，盤中跌幅1.88%。

針對檢調單位調查「國賓大苑」建案，潤隆昨日傍晚重大訊息公告表示，公司建案都依法辦理，並全力配合檢調單位調查；基於誠信及資訊公開原則，依規定在公開資訊觀測站說明；對公司財務業務無重大影響。

根據檢調調查，由興富發（2542）旗下潤隆建設、明緯建設興建的「國賓大苑」，土地使用分區為旅館用地，新北市府工務局在核發使用執照時涉嫌將相關規定鬆綁，讓建商可以把旅館當豪宅銷售；檢調昨日約談潤隆董事長蔡聰賓等13人到案，今日相關人員以不同金額交保。

潤隆今日以56.9元開出，下跌1.6元，盤中跌勢略減，跌幅縮至1.88%。

國賓 建商 建案

延伸閱讀

新北工務局人員涉賄 侯友宜：這是2013年舊案

涉案以300萬交保 潤隆董座辯稱：住戶可各自經營旅館

興富發爆官商勾結賣豪宅 前工務局施工科技士10萬交保

興富發爆官商勾結賣豪宅 潤隆建設董座徹夜偵訊

相關新聞

疑涉官商勾結 潤隆董座300萬交保、盤中股價跌逾1.8%

檢調偵辦「國賓大苑」疑涉官商勾結，新北市工務局在核發使用執照時圖利建商，潤隆（1808）董事長蔡聰賓今（23）日遭檢方依...

中保科設廠 攻智能製造

中保科技布局AI、5G產業再出招。中保科（9917）昨（22）日宣布斥資5億元在新竹設廠，轉投資的立捷加碼擴建智慧工廠發...

新建 搶高雄百億社宅商機

高雄市百億社會住宅計畫啟動，新亞建設（2516）昨（22）日公告，將與群光電能、恩典聯合建築師事務所共同承攬高雄市楠梓區...

台泥攻儲能 參與飛宏私募

台泥擴大電動車市場觸角。台泥（1101）昨（22）日公告，將與飛宏科技進行策略性合作，以每股40.26元、共15.1億元...

上品掛牌上市拉開蜜月序幕 中籤人賣1張就賺9.9萬紅包

氟素設備及材料供應商上品綜合工業（4770）今（12）日以每股166元掛牌上市，早盤以265元開出，上漲99元，漲幅59...

上品掛牌首日上演蜜月行情 早盤股價漲近6成

氟素設備及材料供應商上品綜合工業今天以每股新台幣166元掛牌上市，早盤上演蜜月行情，上漲99元、59.6%，至265元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。