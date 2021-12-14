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紙價年底前再漲一波 華紙一度攻頂、造紙類股勁揚

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
紙廠。示意圖／ingimage
紙廠。示意圖／ingimage

反應原料、能源成本上漲，包括正隆（1904）、華紙（1905）趕在年底前再發動一波漲價，激勵造紙類股勁揚，其中，華紙漲勢最為凌厲，盤中一度來到漲停價位24.95元，一舉突破5日線、月線、季線反壓，並創下兩個多月來新高，正隆也一度來到35.70元，漲幅逾6%，同樣帶量突破短中期均線。法人表示，造紙業調高售價，加上受惠市場復甦，包括工紙和紙器需求量皆增加，有助第4季營運攻頂。

正隆表示，台灣疫情降溫後，持續感受到市場復甦力道，包括工紙和紙器需求量皆增加，另外，越南廠11月開工率已達九成，較上月攀升。正隆今年累計前11月營收406.38億元，年增13.63%，從需求端來看，兩岸今年出貨量皆有增加，其中，大陸去年疫情較嚴重，今年轉趨緩和，所以出貨量高於去年，越南今年雖受疫情影響，產能降載，但已逐漸恢復，預計本月即可回到疫情前的產能水準，整體而言，越南廠今年產量還是會比去年增加。

而受原物料成本攀升的壓力，正隆12月調漲價格也「勢在必行」，是今年第三度漲價。反應原料成本上漲，加上包括能源、調薪皆墊高營運成本，正隆12月調漲價格已和客戶取得默契，漲幅落在12-15%。正隆今年台灣1月、6月皆有進行產品價格調漲，幅度各約12%。

造紙業第4季向來是旺季，營收高點通常落在12月份，法人表示，正隆受惠需求持續成長，加上今年已兩度調漲價格，越南廠也回到常軌，將有助12月營收挑戰歷史新高。

華紙表示，由於生產成本持續增加，包括第4季煤炭價格是去年同期的兩倍，木片價格也持續飆高，亦較去年倍增，因此，調漲文化用紙、包裝用紙、產業用紙等，幅度約5-10%。

正隆 漲價

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