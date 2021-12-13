外資連日買 金寶滾量股價衝漲停

金寶（2312）受惠於上周外資天天買超，累計近五個交易日一口氣買超高達達17,765張帶動下，今（13）日多方展開攻勢登漲停，來到每股15.40元，股價更是為近7個月以來高點。

金寶12月初時舉辦法說會，釋出明年樂觀展望，總經理陳威昌表示，11、12 月在遞延訂單出貨下，全年可望如期達標雙位數成長目標，展望2022年，因應客戶需求，除既有擴產計畫外，將再擴充泰國、菲律賓、中國岳陽等三地產能，明年依舊忙碌，內部也設定雙位數成長目標。

陳威昌進一步表示，現有產能仍不足支應未來需求，規劃在菲律賓、泰國再尋找土地設廠，其中菲律賓已有初步規劃，泰國則計畫再建一個與現有規模相當的工廠園區。

金寶持續布局5G、6G產品，會是明年擴產重點產品之一，產品涵蓋毫米波、sub 6 GHz，也透露有一款「離地」、但並非低軌衛星產品布局中。

陳威昌指出，公司為強化網通市場布局，後續將尋求與相關公司策略佈局，從O-RAN概念中，與包括CU (Central Unit)、DU (Distribution Unit)等供應鏈合作。

金寶今日早盤成交量就已增至10萬張，已改寫近期單日最大量，週線持續挑戰波段新高。