快訊

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

林秉樞移送時「嘴巴失控」狂自清 新北檢被質疑管不動回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航運、航空股撐盤 運輸類股逆勢漲逾4%

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股今（6）日開低走高，由於晶圓雙雄成為壓盤重心，導致早盤一度跌逾百點，最低來到17,585點。圖／聯合報系資料照片
台股今（6）日開低走高，由於晶圓雙雄成為壓盤重心，導致早盤一度跌逾百點，最低來到17,585點。圖／聯合報系資料照片

台股今（6）日開低走高，由於晶圓雙雄成為壓盤重心，導致早盤一度跌逾百點，最低來到17,585點；盤面間運輸類股表現相對強勢，上市運輸類股指數漲逾4%，航運、空運族群皆有表現，帶動指數盤中朝向平盤靠攏。

盤面上，貨櫃三雄領軍走高，盤中漲幅皆在3%以上，又以萬海（2615）漲勢最為亮眼、漲逾4.5%，其餘包含：遠雄港（5607）、新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）等也同步走揚；另外，航空雙雄連袂走高，盤中漲幅超過2%，華航（2610）成交量高居上市櫃排行之冠。

根據最新SCFI綜合指數，周漲125.09點至4,727.06點，改寫新高紀錄，其中，美西線每FEU價首度衝至7,000美元關卡至7,019美元，較上周大漲289美元；美東線較上周大漲196美元至10,623美元；歐洲線每TEU運價上漲38美元至7,587美元，顯示海運市況仍相熱絡，呼應業者看好將一路旺至農暦年前的看法。

展望後市，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，受到超級變種病毒Omicron影響，升高市場對疫情和供應鏈的憂慮，全球機場、港口、碼頭拉警報，在航運部分，在船舶艙位供給緊張下，搶艙大戰持續進行中，貨代業者透露12月歐美線運價蠢動，開始有航商收附加費，在漲價題材加持下，相關個股本季業績可再戰高峰。

而在航空類股方面，航空貨運運價出現漲價潮，貨代業者透露，近日台灣出口至美國的航空貨運，掀起新一波漲勢，平均漲幅5~10%左右，加上華航有三架全貨機進廠維修，艙位供給緊縮，預期短線在漲價題材加持下，相關個股可偏多操作。

漲價 個股

延伸閱讀

法人：類股資金輪動 有利台股偏多行情

就市論勢／航運蘋概股 題材熱

法說會題材激勵！貨櫃三雄重聚人氣 投資人：航海王回來了

航運龍頭馬士基獲利邁新高 8萬員工每人獲發3萬元獎金

相關新聞

塞港、價格回檔！台塑四寶11月營收下滑 仍較去年同期大增48.4%

受塞港、產品價格回檔等不同因素影響，台塑四寶11月營收1515.7億元，營收較上月小幅下滑，但仍較去年同期大增48.4%...

航運、航空股撐盤 運輸類股逆勢漲逾4%

台股今（6）日開低走高，由於晶圓雙雄成為壓盤重心，導致早盤一度跌逾百點，最低來到17,585點；盤面間運輸類股表現相對強...

三陽旗下新車 預售報捷

三陽（2206）旗下南陽實業新車銷售傳捷報，旗下新車款HYUNDAI Tucson L上市前接單已破千輛。

台船替教部造船 價格15億

台船（2208）昨（3）日為教育部下訂的一艘海事教育實習船舉行開工典禮，總造價近15.6億元，將可隨著建造工程進度推進為...

鮮活 前11月業績創新高

鮮活果汁-KY（1256）昨（3）日公告11月營收為1.99億元，年減13.8%，因主要原因為通膨疑慮，消費市場信心不足...

愛山林 強攻建設事業

愛山林建設（2540）董事長祝文宇表示，過去公司業績多以代銷事業貢獻為主，不過明年起建設事業挹注營運力道轉強，接下來愛山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。