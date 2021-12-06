航運、航空股撐盤 運輸類股逆勢漲逾4%

台股今（6）日開低走高，由於晶圓雙雄成為壓盤重心，導致早盤一度跌逾百點，最低來到17,585點；盤面間運輸類股表現相對強勢，上市運輸類股指數漲逾4%，航運、空運族群皆有表現，帶動指數盤中朝向平盤靠攏。

盤面上，貨櫃三雄領軍走高，盤中漲幅皆在3%以上，又以萬海（2615）漲勢最為亮眼、漲逾4.5%，其餘包含：遠雄港（5607）、新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）等也同步走揚；另外，航空雙雄連袂走高，盤中漲幅超過2%，華航（2610）成交量高居上市櫃排行之冠。

根據最新SCFI綜合指數，周漲125.09點至4,727.06點，改寫新高紀錄，其中，美西線每FEU價首度衝至7,000美元關卡至7,019美元，較上周大漲289美元；美東線較上周大漲196美元至10,623美元；歐洲線每TEU運價上漲38美元至7,587美元，顯示海運市況仍相熱絡，呼應業者看好將一路旺至農暦年前的看法。

展望後市，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，受到超級變種病毒Omicron影響，升高市場對疫情和供應鏈的憂慮，全球機場、港口、碼頭拉警報，在航運部分，在船舶艙位供給緊張下，搶艙大戰持續進行中，貨代業者透露12月歐美線運價蠢動，開始有航商收附加費，在漲價題材加持下，相關個股本季業績可再戰高峰。

而在航空類股方面，航空貨運運價出現漲價潮，貨代業者透露，近日台灣出口至美國的航空貨運，掀起新一波漲勢，平均漲幅5~10%左右，加上華航有三架全貨機進廠維修，艙位供給緊縮，預期短線在漲價題材加持下，相關個股可偏多操作。