日月光一口氣賣大陸四廠 美系外資給予「持有」評級

日月光投控（3711）昨（1）日宣布一口氣賣出中國大陸的四座廠，並預期在12月可以完以完成交易，並可認列處分淨利益約6.3億美元，今（2）日美系外資給予日月光投控「持有」評級，目標價為108元。

美系外資法人認為，這次的潛在交易價值及股息增加，將對日月光具有正面效益，日月光這次出售的中國大陸晶圓廠佔集團營收比重5%，14.6億美元的交易金額約佔日月光當前市值的10%。

此外，該美系外資報告也指出，日月光未來的中國後端代工服務，將集中在餘下的蘇州晶圓廠，藉此提高營運效率，儘管已處分晶圓廠的打線封裝（Wirebonding）產能有所損失，但認為對營運造成的影響有限。

日月光此次公告出售標的包括GAPT HoldingLimited直接或間接持有Global Advanced Packaging Test（Hong Kong）、日月光半導體（威海）、蘇州日月新半導體及日榮半導體（上海）100%股權，以及日月光半導體（昆山）股權。

此次總交易金額14.6億美元（約台幣404億元），預估認列處分利益約6.3億美元（約台幣174.3億元）。日月光指處分目的為優化中國市場戰略布局以及強化台灣高階技術研發資源，法人則預估，處分利益約可貢獻每股獲利近4元。