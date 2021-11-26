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外資賣超、最猛病毒攪局 航空雙雄盤中跌停

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
外資昨日大幅賣超華航、長榮航，加上傳出新種變異病毒，衝擊航空股今日表現。圖為華航班機。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影
外資昨日大幅賣超華航、長榮航，加上傳出新種變異病毒，衝擊航空股今日表現。圖為華航班機。 聯合報系資料照／記者陳嘉寧攝影

航空貨運運價上漲，加上解封題材，推升航空雙雄的漲勢，即使歐洲傳出疫情再度嚴峻的消息，也未阻止漲勢，但在短線漲多，加上最猛病毒來勢洶洶，外資昨日也大幅賣超，華航（2610）、長榮航（2618）今（26）日開低走低，雙雙重挫，華航盤中亮出跌停綠燈，長榮航也一度跌停。

航空貨運第4季旺季，加上海運轉空運的需求大增，推升航空運價持續攀高，也成為本波航空股上漲的一大動能，雖然市場原本擔心歐洲疫情再度嚴峻，可能影響航空客運復甦，但航空雙雄股價漲勢似乎未受影響，持續往上衝波段高價。

外資昨日大幅賣超華航92,113張，賣超長榮航32,383張，加上傳出新種變異病毒，衝擊航空股今日表現，華航早盤以28.7元開低，盤中重挫至跌停26.7元，長榮航以27.8元開低，一度下滑至25.85元跌停價。

長榮航 華航

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