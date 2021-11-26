聽新聞
test
0:00 / 0:00
外資賣超、最猛病毒攪局 航空雙雄盤中跌停
航空貨運運價上漲，加上解封題材，推升航空雙雄的漲勢，即使歐洲傳出疫情再度嚴峻的消息，也未阻止漲勢，但在短線漲多，加上最猛病毒來勢洶洶，外資昨日也大幅賣超，華航（2610）、長榮航（2618）今（26）日開低走低，雙雙重挫，華航盤中亮出跌停綠燈，長榮航也一度跌停。
航空貨運第4季旺季，加上海運轉空運的需求大增，推升航空運價持續攀高，也成為本波航空股上漲的一大動能，雖然市場原本擔心歐洲疫情再度嚴峻，可能影響航空客運復甦，但航空雙雄股價漲勢似乎未受影響，持續往上衝波段高價。
外資昨日大幅賣超華航92,113張，賣超長榮航32,383張，加上傳出新種變異病毒，衝擊航空股今日表現，華航早盤以28.7元開低，盤中重挫至跌停26.7元，長榮航以27.8元開低，一度下滑至25.85元跌停價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言