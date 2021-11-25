金可-KY 11月營收有望衝上10億元 盤中股價先跳

金可-KY（8406）本月營收可望衝鋒，反應雙11檔期訂單挹注，法人估，金可-KY11月營收可望逼近10億元大關，具挑戰單月歷史新高的實力，激勵金可-KY今（25）日盤中股價表現，盤中來到210元，漲幅4.7%。法人表示，金可-KY第4季旺季銷貨及訂單狀況佳，營收及獲利將有感回升。

金可-KY日前公告第3季財報不如預期，主要受7-8 月台灣疫情影響市場銷售狀況，加上費用部分，由於雙11檔期行銷多投放多集中在第3季，故在整體費用端影響毛利率表現。不過，展望第4季，法人認為，11月為雙11大檔期，代工及自有品牌線上銷售助陣下，預估單月營收可達9.5-10億元，挑戰歷史新高。

金可-KY表示，今年雙11自有品牌「海昌(Hydron)」及「海儷恩」在大陸皆有不錯的銷售表現，其中，海昌成長幅度達兩成五，海儷恩成長幅度超過四成，可望助攻第4季業績較去年同期成長。

展望明年，法人認為，金可-KY受惠於大陸市場成長空間仍大下，隱形眼鏡產業持續成長趨勢明顯，加上其自有品牌耕耘市場多年，線上、線下渠道布局完整，有利營運穩健成長。另外，日本市場因新增大品牌日拋新產品代工訂單，有助金可-KY明年在日本市場的業績將有雙位數幅度以上的成長。