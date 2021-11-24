台積電跌9元 台股下跌23點收17,642點

台股今(24)日收盤下跌23.6點，收盤指數17,642.52點，成交量2,918.68億元；台積電（2330）收盤下跌9元，收盤價603元。

電子股成交占大盤比重降到六成左右，今日多頭資金轉進傳產與金融類股，鋼鐵股續強，鋼鐵與造紙類股指數漲幅逾2%，中鋼（2002）、燁興（2007）、高興昌（2008）、春源（2010）、春雨（2012）、中鴻（2014）、官田鋼（2017）、美亞（2020）、聚亨（2022）、燁輝（2023）、大成鋼（2027）、盛餘（2029）、新鋼（2032）、運錩（2069）與長榮鋼（2211）等漲幅超過2%，威致（2028）、海光（2038）與中鋼構（2013）則亮燈漲停。造紙類股的華紙（1905）、永豐餘（1907）、榮成（1909）及永豐實上漲超過3%。運輸股的華航（2610）及長榮航空（2618）上漲超過6%，台船（2208）、新興裕民志信亞航漲幅超過2%。

成交金額大的個股中，合晶（6182）、中美晶（5483）、光磊（2340）、環球晶（6488）、台勝科（3532）、昇達科（3491）與台光電（2383）表現強勢，元太（8069）、鈺創（5351）、新唐（4919）、聯發科（2454）、智原（3035）、億光（2393）、力旺（3529）、創惟（6104）、矽力-KY（6415）及祥碩（5269）股價則走勢疲軟。

第一金投顧表示，大盤指數萬八關卡前，漲多題材類股面臨獲利了結賣壓，⻑多趨勢不變；但短線已面臨震盪及技術性修正，持續觀察後續是否守穩月均線續往上攻，或將面臨中小型股漲多回檔及指數過熱的風險。第3季財報皆已公告，目前展望第4季營運將步入淡季，資金集中在明年成⻑動能明確、或是有題材想像空間大的類股，但然指數已接近創高時刻，位階不低，可逢高調節，勿過度追高，宜居高思危，分散布局。