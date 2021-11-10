疫情衝擊轉投資 統一Q3獲利衰退8.3%、每股賺2.9元

統一公告第三季財報，合併營收3577.18億元年增5.0%，稅後淨利165.07億元，年減8.3%，EPS為2.9元。統一表示，本業滿足市場民生需求，獲利穩定，但部份轉投資公司則受疫情衝擊影響獲利。

統一表示，台灣因應疫情檢視產銷狀況，滿足市場民生需求，大陸統一中控受惠餐飲消費復甦，茶和果汁表現較為突出，泡麵食品業務則在第三季重拾增長動能，第三季食品事業部整體營收較去年同期增加111.25億元，成長11.4%。

統一也說，雖然台灣7-ELEVEN受疫情影響第二、三季營收，但統一速達、統一精工、博客來及統一生活等事業營收仍成長帶動，前三季便利商店及流通事業事業部整體營收仍較去年同期增加3.94億元，成長0.2%；而越南地區水產飼料因受疫情實施三在地、封城影響，銷售衰退，前三季食糧事業部整體營收較去年同期減少12.14億元，衰退8.6%。

統一指出，統一中控本期淨利人民幣14.89億元，較去年同期衰退11.6%，主要受大宗原物料價格上漲、及去年有政府因疫情而減免社保費用因素，致本期淨利衰退，但淨利在第三季已重拾正增長；而統一超商本期淨利65.40億元，衰退17.9%，主要係受台灣疫情影響7-ELEVEN及悠旅生活二、三季來客數減少。