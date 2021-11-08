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美國基建法案過關激勵 大成鋼、中鋼領軍鋼鐵股強漲

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

美國眾議院上周五(5)日通過約1.2兆美元基礎建設法案，激勵台灣鋼鐵類股今日表現，鋼鐵類股指數開盤後衝高逾4%，鋼鐵類股成交占大盤比重提升到8%。

大成鋼（2027）開高後便急速走揚至漲停板價46.35元，隨量增而出現震盪；中鋼（2002）漲幅逾3%領軍中鴻（2014）、東鋼（2006）、燁興（2007）、高興昌（2008）、春源（2010）、春雨（2012）、官田鋼（2017）、燁輝（2023）、威致（2028）、彰源（2030）及海光（2038）等股強漲。

法人說，鋼鐵股經過股價拉回修正，籌碼沈澱一段時間後，今天受到這突發利多激勵，很容易帶動漲勢；加以上半年的鋼價大漲，創造第3季亮眼財報的利多，也會帶動鋼鐵股的強勢，但部分個股上檔仍存有套牢反壓，追價宜謹慎。

鋼鐵股 燁輝

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