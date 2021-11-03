中小型船舶運價穩定 帶動慧洋自結單月營收續創新高

慧洋（2637）10月合併營收20.87億元，月增22%，已連續7個月創歷史新高，累計前10月合併營收達150.7億元。慧洋同步公告自結獲利，受惠於10月份中小型船舶運價穩定，帶動單月營業利益達11.05億元，月增37%，營益率亦同步創新高，由上月47%增至53%；稅前盈餘為10.32億元，自結每股稅前盈餘為1.38元。累計前10月稅前盈餘為61.76億元，自結每股稅前盈餘為8.27元。

慧洋指出，近期波羅的海乾散貨指數（BDI）回檔，主要係因海岬型指數（BCI）修正，10月底BCI指數為4,349點，相較於10月最高點跌幅為58%。然而慧洋主要船型以載運穀物等中小型船舶為主，第四季進入北美穀物出口旺季，中小型船舶運價指數仍保持穩定，10月底BHSI指數為1,972點，相較於10月最高點跌幅僅為4.36%，且10月BHSI指數平均仍較9月增加8.11%，因此近期的BDI回檔對慧洋並無明顯影響，公司10月份自結營收及獲利仍創下新高，同時亦看好今年全年換約漲幅可達7成，明年更加穩健樂觀。

在船隊布局方面，慧洋於10月底董事會再次通過新船採購案，預計以不高於7,000萬美元（約新台幣195億元），向今治造船廠增購兩艘高規格節能減碳散裝貨輪（Supramax / 64,000 DWT），慧洋船隊總計高達134艘船舶，平均船齡為7年，新造船訂單則有17艘，受惠過去長久以來與日本造船廠維持穩定訂船政策的友好關係，使慧洋成為市場上少數仍能持續預定新船的散裝業者。

針對國際海事組織（IMO）即將於2023年推行船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩項最新法規規範，預計市場上近八成的船舶皆會受到影響，慧洋擁有業界內最高比例之節能船隊，未來在市場上將更具有競爭力，而公司也不因此滿足現狀，未來仍將持續布局環保節能船，朝未來更嚴格的環保規範精進。