廣越淡季不淡！明年首季獲利看俏 股價創波段新高

羽絨衣代工大廠廣越（4438）近日股價轉強，今（1）日盤中來到131元，漲幅近4%，逼近一個月高點。市場主要看好，廣越第4季業績不僅可望淡季不淡，成為業績最強的一季，而且明年首季亦可望擺脫淡季因素，首次出現盈餘貢獻。

廣越總經理吳朝筆表示，近期約旦廠接單表現不俗，頗有斬獲，若增加生產線的長期計劃順利布局成功，四大客戶當中至少兩大品牌將很可能明年訂單大增。

展望明年，廣越計畫將增加35條生產線，新增包括越南隆安廠10條，約旦廠10條，大陸嘉興廠8條，越南前江廠5條，羅馬尼亞廠2條。另，因應大陸羽絨衣內需市場擴大，未來將會在嘉興平湖擴建第二個新廠。而因應品牌客戶擴大下單免稅地區，約旦也會再有新廠。

法人表示，全球紡織主要供應鏈越南斷線導致現在庫存貨賣的嚇嚇叫，各品牌庫存水位降至新低點，舊貨變成夯品趨之若鶩。即便目前越南疫情得到控制及趨緩、但此波越南停產3個月對全球供應鏈造成莫大影響，全球兩大運動品牌齊搶產能。若以目前趨勢看來，今年第4季將不再是廣越傳統淡季，將會變成25年來史上最旺第4季。

法人表示，廣越訂單能見度已至明年第2季，另外隨著訂單遞延效應，明年第1季也不再是廣越淡季，將轉變為旺季模式，獲利率可望因為挑單做而有效提高，不排除成為史上最旺第1季，且過去廣越因淡旺季分明，首季難出現盈餘，但明年第1季很有可能是廣越成立26年以來首度賺錢的第1季。