短線市場雜音多 台股觀察年底旺季出貨與FOMC訊息

富蘭克林華美投信認為，因11月中旬前仍處美台第三季財報公布期，短線市場雜音較多，台股偏區間整理格局，接下來仍應觀察年底旺季出貨與FOMC會議訊息，建議買低不買高，留意分散風險，逢低選擇大型績優股介入。

富蘭克林華美投信認為，中國大陸無預警停電與缺電政策造成廠商生產鏈中斷，目前尚無法確認停電時段或是排程，但可能延續一段時間，主要是大陸電力缺乏煤發電，且為配合減碳目標，推估可能更進一步造成全球供應鏈混亂，若長期可能造成供應鏈外移大陸，短線上對於具大陸生產基地之製造業影響較重，但近日大陸出手壓低煤炭期貨價格，應有助於短線維穩。

觀察經濟數據，美國消費者的確已經增加服務消費比例，對於商品消費力則率為轉差，推估第四季商品消費逐漸趨緩，但不至於大幅衰退，反而服務業的消費占比將逐漸上升。富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，預估第三季歐美在商品消費與服務性消費都有機會大幅成長，對於台灣出口業者仍有利多。

此外，周書玄分析，傳統產業如新電動車、全球汽車、航空與餐廳，在歐美經濟漸見解封後，預估將會受惠，台灣產業則將會在航空零組件、戶外運動服飾與休閒鞋、腳踏車等類持續受惠增長，第四季建議往新能源概念股、環保減碳與ESG概念類股布局。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則表示，台灣產業優勢仍在於上游高科技類如:晶圓代工、IC設計等先進製程與技術領先，晶圓代工漲價後，更帶動周邊其他表現，布局仍以電子股為重，並搭配少數傳產與金融股，看好項目包括:移動通訊、高速運算、汽車電子、電動車等趨勢主軸。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，第四季於11月中財報公布，大盤仍以區間盤整為主，操作配置建議以晶圓代工、連接器、IC設計、封測、伺服器相關類股，搭配非電子類選擇以電動車、汽車零組件、自行車與碳纖材料相關類股為輔，一般投資人也可以挑選台股型基金繼續布局，或者定期定額扣款，中長期持有。