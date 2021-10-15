台開股價走跌 邱復生申讓賣股2.49萬張
台開（2841）屋漏偏逢連夜雨，15日舉行重大訊息說明會，說明公司退票300萬的因應措施；據了解，由於台開股價不斷走低，台開總裁邱復生個人質押的股票面臨斷頭壓力，出現申讓賣股2.49萬張，持股僅剩5047張。
台開今年4 月被打入全額交割股，台開今日盤中股價寫下4.08元的新低，收盤以4.2元收盤，寫下2005年12月以來新低；據了解，也因為股價走低後，邱復生個人手中質押的股票也被迫出售。
台開發言人蕭鈺豈表示，雖然在7、8月出售台中及花蓮的土地取得23億元的資金，公司還是有資金缺口，公司也積極跟台開與相關債權人進行協商，原本已經與相關人士協商還款情況，但因為溝通不足出現誤會，造成退票情況，相關人士同意緩償，並於110年10月18日完成換票。
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