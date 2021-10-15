快訊

確定了！外國旅客完成疫苗接種 11月8日起可入境美國

76行者遺體修復師陳修將浪子回頭 今再涉案讓人震驚

台開股價走跌 邱復生申讓賣股2.49萬張

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台開（2841）屋漏偏逢連夜雨，15日舉行重大訊息說明會，說明公司退票300萬的因應措施；據了解，由於台開股價不斷走低，台開總裁邱復生個人質押的股票面臨斷頭壓力，出現申讓賣股2.49萬張，持股僅剩5047張。

台開今年4 月被打入全額交割股，台開今日盤中股價寫下4.08元的新低，收盤以4.2元收盤，寫下2005年12月以來新低；據了解，也因為股價走低後，邱復生個人手中質押的股票也被迫出售。

台開發言人蕭鈺豈表示，雖然在7、8月出售台中及花蓮的土地取得23億元的資金，公司還是有資金缺口，公司也積極跟台開與相關債權人進行協商，原本已經與相關人士協商還款情況，但因為溝通不足出現誤會，造成退票情況，相關人士同意緩償，並於110年10月18日完成換票。

台開 股票

延伸閱讀

城中城大火燒出建管問題 花蓮嚴懲集合住宅不設管委會

花蓮豐濱鄉敬老禮金加碼 百歲人瑞可領2萬

太白天公園散步遭裸男持石塊追逐 花蓮女驚嚇上網示警

士北科招商土地和信義區差20倍？議員質疑市有地遭賤租

相關新聞

佐登-KY鎖定雙美市場 本季營運重拾爆發力

佐登-KY（4190）因疫情日漸回溫，帶動回店率恢復至九成以上，兩岸生活美容SPA近期推出新服務課程主打關踝護理與眼部課...

塞港缺艙、運費高漲 東陽前9月稅前EPS 1.04元

東陽（1319）今年獲利受到車廠缺晶片、貨櫃運價飆漲，出貨不夠順暢，10月洛杉磯港塞港情況逐漸好轉，可望緩解年底旺季需求...

五倍券商機來了 華航祭優惠瞄準國旅

華航（2610）子公司華信搶攻國旅市場，配合五倍券振興經濟旅遊熱潮，推出「五倍券搭華信、五倍享受帶著走」優惠專案，全力吸...

中鋼目標價 法人喊42元

本土法人公布鋼鐵產業最新研究報告，預測中鋼（2002）今（15）日11月盤價持平，由於全球鋼市正向發展，對中鋼維持買進評...

油價走高、陸能耗雙控效應 台塑、台聚營運吃補丸

油價堅挺和大陸能耗雙控進一步發酵，刺激五大泛用樹脂報價本周全面走揚；其中，聚氯乙烯（PVC）漲幅13.3%最大，並創歷史...

百和前九月EPS 5.43元 賺贏去年全年

台灣百和（9938）昨（14）日公布前九月自結合併損益，合併稅前盈餘32.71億元，稅後純益16.17億元、年增41.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。