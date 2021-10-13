快訊

影／玉長公路東端29.8K坍陷 雙向今早封閉改行替代道路

今天10點半抽籤 888元農遊券怎麼抽、怎麼領QA搶先看

貨櫃三雄反彈 早盤同步上漲、長榮居成交量冠軍

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
長榮海運示意圖。報系資料照
長榮海運示意圖。報系資料照

貨櫃三雄昨日股價重挫，外資轉手買超，今（13）日早盤反彈，股價同步開高，長榮（2603）成交量居冠，陽明（2609）則是第三大成交量。

貨櫃股9月營收公布，陽明、萬海（2615）9月營收再創高，陽明9月營收332.2億元，年增逾145%，月增1.3%；萬海9月營收257.6億元，年增264.7%，月增4.4%。

陽明累計前三季營收2,310.06億元，年增119.5%；萬海累計前三季營收1,573.6億元，年增191.7%。

長榮9月營收491.3億元，創歷史次高，月減1.7%，年增153.84%，主受工作天數減少及塞港的影響，單季營收、累計營收都同步刷新歷史紀錄，長榮第3季營收1,450.1億元，季增45%；累計前三季營收3,349.5億元，年增134.72%。

外資昨日買超貨櫃股，買超長榮24,273張，買超陽明11,515張，今日貨櫃股反彈，長榮一度拉升至96.4元，盤中漲幅3.64%；陽明一度拉升至93.5元，盤中漲幅4.34%；萬海一度拉升至163元，盤中漲幅2.93%。

營收 陽明

延伸閱讀

三關鍵 牽動貨櫃輪行情

航運股重摔...少年海神狂撈千萬今安在？內行揭真相

台股一度下挫290點後跌幅收斂 航運成殺盤重心

航運業薪水高「還會更高」！鄭貞茂：陽明準備帶頭調薪

相關新聞

貨櫃三雄反彈 早盤同步上漲、長榮居成交量冠軍

貨櫃三雄昨日股價重挫，外資轉手買超，今（13）日早盤反彈，股價同步開高，長榮（2603）成交量居冠，陽明（2609）則是...

陽明、萬海 9月營收增1.3%、4.4%

貨櫃海運公司陽明、萬海昨（12）日公布9月營收，同寫新高紀錄。陽明9月營收332.2億元，年增逾145%，月增1.3%；...

東元9月營收減4.8% 強攻電動車

國內馬達大廠東元昨（12）日公布9月營收為42.98億元，年增13.5%，月減4.8%。第3季營收為131.6億元，年增...

基士德旗下 拿下新標案

基士德-KY （6641）轉投資裕山公司取得高雄煉油廠土壤整治標案，合約金額9.8億元，預計明年10月前完成土壤整治作業...

強信9月營收增46% 接單暢旺

全球工業縫紉機零配件大廠強信-KY（4560）昨（12）日公布9月合併營收1.67億元，月增5.5%、年增46.7%，為...

永固9月營收增18% 同期最佳

旺季效應發威，以大陸重慶為主要營運基地的預拌混凝土廠永固-KY（5546）昨（12）日公布9月營收5.85億元，年增18...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。