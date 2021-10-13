貨櫃三雄反彈 早盤同步上漲、長榮居成交量冠軍
貨櫃三雄昨日股價重挫，外資轉手買超，今（13）日早盤反彈，股價同步開高，長榮（2603）成交量居冠，陽明（2609）則是第三大成交量。
貨櫃股9月營收公布，陽明、萬海（2615）9月營收再創高，陽明9月營收332.2億元，年增逾145%，月增1.3%；萬海9月營收257.6億元，年增264.7%，月增4.4%。
陽明累計前三季營收2,310.06億元，年增119.5%；萬海累計前三季營收1,573.6億元，年增191.7%。
長榮9月營收491.3億元，創歷史次高，月減1.7%，年增153.84%，主受工作天數減少及塞港的影響，單季營收、累計營收都同步刷新歷史紀錄，長榮第3季營收1,450.1億元，季增45%；累計前三季營收3,349.5億元，年增134.72%。
外資昨日買超貨櫃股，買超長榮24,273張，買超陽明11,515張，今日貨櫃股反彈，長榮一度拉升至96.4元，盤中漲幅3.64%；陽明一度拉升至93.5元，盤中漲幅4.34%；萬海一度拉升至163元，盤中漲幅2.93%。
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