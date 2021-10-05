生技族群疫苗股續受空方狙擊 眼球概念股逆勢吸金

生技類股今（5）日在台股回檔過程中漲跌互見。其中，疫苗股和檢測股仍是空方狙擊重心，興櫃股的圓點奈米（6797）早盤回檔幅度超過一成，高端（6547）盤中一度跌停，來到兩個多個月來新低價，聯亞藥（6562）盤中跌幅逾9%。反倒是眼球相關個股有好表現，亨泰光（6747）盤中站上400元關卡。漲幅逾8%，創掛牌以來新高，大學光（3218）盤中股價也重返300元關卡，來到314元，漲幅逾5%。

亨泰光股價自9月中旬以來發動漲勢，主要反應市場看好，該公司與中國昊海生科簽署長約合作，將加速中國市場開拓，隨著myOK角膜塑型片第3季已正式在大陸開賣，未來成長空間大。

法人表示，亨泰光深耕近視防控市場多年，為兩岸角膜塑型片領導廠商，目前產品滲透度僅約 10%，未來還有很大的成長空間，尤其在疫情和遠距教學帶動下，學童使用3C時間拉長，將加速近視防控市場的成長。

大學光在人口老化、近視人口增加、對眼科手術接受度提升等趨勢成形之下，營運水漲船高，先前受國內疫情影響，手術需求遞延，但目前業績已陸續回籠，且在遞延效應下，市場預估有利第4季維持第3季旺季水準。

在隱形眼鏡股方面，晶碩（6491）日前公告9月營收，月營收衝破6億元關卡，來到6.04億元，月增26.97%、年增58.75%，創下歷史新高。市場看好，雙11拉貨潮已陸續啟動，晶碩第4季業績表現可期，尤其就就客戶結構來看，晶碩日本、大陸客戶不少屬於市場後起品牌新秀，在網購市場都有強勁的表現，亦推升晶碩業績持續創高。

法人表示，整體而言，隱形眼鏡產業近期因疫情已漸受控，且五倍振興券預期有助提升消費動能，有利回到疫情前的水準，海外市場也因大陸雙11將至，網購市場彩片銷售熱度火熱，亦有利代工廠或自有品牌的銷售。