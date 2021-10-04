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上山下海免戴口罩 旅行社股大紅燈籠高掛

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
利多消息振奮旅行社股股價狂漲，包括易飛網（2734）、山富（2743）早盤股價一度攻頂，鳳凰（5706）、雄獅（2731）漲幅逾6%，擁有度假型飯店的夏都（2722）、高野（2736）股價也大漲表態。圖／聯合報系資料照片
利多消息振奮旅行社股股價狂漲，包括易飛網（2734）、山富（2743）早盤股價一度攻頂，鳳凰（5706）、雄獅（2731）漲幅逾6%，擁有度假型飯店的夏都（2722）、高野（2736）股價也大漲表態。圖／聯合報系資料照片

指揮中心指揮官陳時中鬆口，明（5）日起放寬戶外戴口罩規定，在山林、海濱等空曠處，如能維持社交距離，就可不用戴口罩。利多消息振奮旅行社股股價狂漲，包括易飛網（2734）、山富（2743）早盤股價一度攻頂，鳳凰（5706）、雄獅（2731）漲幅逾6%，擁有度假型飯店的夏都（2722）、高野（2736）股價也大漲表態。

觀光類股指數今在利多題材帶動下，早盤一度來到104.05點，漲幅逾4%，不僅創盤面各大類股漲幅之冠，並以長紅棒之姿一舉創下8月以來新高位置。法人表示，疫情指揮中心在國慶連假前夕對戶外戴口罩鬆綁，預期有利即將到來的連假出遊熱潮，另外，五倍券10月8日上路，各觀光業者瘋搶內需消費商機，預估有助營收自谷底持續攀升。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，根據雄獅旅遊統計，隨著警戒降級、旅遊活動管制日漸鬆綁，國內旅遊人數自9月份開始明顯復甦，以及第4季為企業獎勵旅遊旺季，搭配上振興券、國旅券及各縣市政府的旅遊補助，相信有一定程度加快國內旅遊復甦。

此外雄獅自後疫情時代開始，深耕臺灣在地旅遊，除了擴編國旅團隊之外，更深化國內遊程的深度及廣度，設計出具有主題特色的行程，因此本次推出山林、農場、鐵道、原民、離島五大主題行程，期望帶領旅客領略不同主題魅力，也期待將來國門開放後，特色主題旅遊能夠成為行銷推廣台灣最好的方式。

夏都表示，先前中秋四天連假期間，平均住房率來到八成，其中有兩天入住率滿房，國慶連假也已逼近滿房，整體而言，9月、10月平均住房率都有六成以上水準，不過，11月後墾丁進入淡季，住房率要持續攀升不易。

夏都也推出振興券屏東住宿五五專案，10月1日至明年4月30日平日優惠專案配合屏東縣府補助。平日入住民眾可依實際住宿房價折抵1,000元，醫護人員可申請房價折抵1,500元。

雄獅 連假

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