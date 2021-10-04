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陽明跌破百元關卡 多頭持股信心動搖

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

陽明（2609）今(4)日開盤即下墜，9點10分曾下挫逼近100元關卡，短線有買盤再拉抬上來，但仍不敵賣壓，9點46分跌破百元關卡。

陽明9點52分跌至98.4元，跌幅約8.89%，跌破百元關卡，成交量已達10.3萬張，達到上周五(1)日的16.3萬張的六成左右。

由於萬海早盤亮燈跌停，造成貨櫃三雄賣壓湧出，尤其是陽明原本在貨櫃三雄中的表現最為弱勢，今日更遇到賣壓釋出而未見買盤承接，陽明今年5月27日曾有99.3元價位出現，隨後一路上揚未再見到百元以下價位，一直到今日再現百元以下價位。

法人說，貨櫃三雄的基本面沒問題，但籌碼面是主要問題，因此，遇到消息面就容易出現大幅波動，可能要等國慶假期之後，地3季財報也出籠才容易有穩定持股信心的機會。

陽明 財報

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