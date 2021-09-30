蜘蛛人回歸多頭部隊！紡織股三題材加持 盤中8檔漲停

紡織股今（30）日成為盤面焦點，反應棉花價格飆漲下，棉紡股具有低價庫存優勢，紡織化纖股則有原料替代效應，加上大陸限電，市場擔心缺料，使化纖產品價格上漲，三大題材推升紡織股股價表現，今盤中計有八檔紡織股亮燈漲停，激勵上市紡織類股指數震盪走高來到657.15點，漲幅逾2%，類股表現打敗鋼鐵人、航海王，成為市場新焦點。

大盤今日反彈動能備受壓抑，但低價紡織股倒是活蹦亂跳，買盤火力集中在棉紡股的南紡（1440），以及化纖股力麗（1444）、力鵬（1447）、集盛（1455）全面爆出大量，追價買盤豪不手軟，帶動股價快速攻頂。另外，包括聯發（1459）、大東（1441）、福大（4402）、新昕纖（4406）等股價在10元上下的紡織股也跟著亮燈。

法人表示，聚酯、加工絲等產品報價上漲，為低價紡織股帶來轉機效應，尤其下半年以來東南亞受疫情影響，大陸近期則有限電措施，讓供應鏈面臨重整，對台灣業者來說，陸廠的減產，將有利於台化纖產品報價的提升，另一方面棉花價格持續飆高，也帶來低價庫存或原料替代等正面效益。