大陸資產活化挹注冠軍每股2.5元 Q3營運具爆發力

冠軍建材（1806）今（23）日舉行線上法說表示，大陸昆山資產活化確定在第3季完成搬遷，並在本（3）季認列處分收益，初估對每股貢獻約2.5元；在該款項挹注下，不僅公司第3季營運確定大幅跳躍，且今年全年營運確定由虧轉盈。

冠軍建材今年上半年營收達14.18億元，較去年同期18.23億元減少22.2%，毛利率達21%，稅後虧損1.85億元，較去年同期虧損5.36億元收斂，每股淨虧0.43元。

冠軍建材指出，公司在中國大陸就是透過信益中國布局，但在當地兩個工廠已轉為出租使用，信益中國現在就是控股角色。今年上半年大陸租金收入約1,553萬元，但還有折舊要提列，今年上半年約提列1億300萬元，初估折舊攤提還需攤提約四到五年。

冠軍建材表示，去年公司正式與大陸策略經營夥伴－海鷗住工合作，雙方成立「海鷗冠軍」品牌，其中冠軍持股約43.46%，現階段品牌營運漸入佳境中。

至於近期中國大陸恆大地產破產風暴，對此冠軍指出，目前合資公司對恆大僅有一筆款項、應收帳款初估有人民幣60萬元，現正在催繳中。