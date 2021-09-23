快訊

後悔綁定了嗎？ 五倍券、加碼券「亂象」一次看

大陸資產活化挹注冠軍每股2.5元 Q3營運具爆發力

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

冠軍建材（1806）今（23）日舉行線上法說表示，大陸昆山資產活化確定在第3季完成搬遷，並在本（3）季認列處分收益，初估對每股貢獻約2.5元；在該款項挹注下，不僅公司第3季營運確定大幅跳躍，且今年全年營運確定由虧轉盈。

冠軍建材今年上半年營收達14.18億元，較去年同期18.23億元減少22.2%，毛利率達21%，稅後虧損1.85億元，較去年同期虧損5.36億元收斂，每股淨虧0.43元。

冠軍建材指出，公司在中國大陸就是透過信益中國布局，但在當地兩個工廠已轉為出租使用，信益中國現在就是控股角色。今年上半年大陸租金收入約1,553萬元，但還有折舊要提列，今年上半年約提列1億300萬元，初估折舊攤提還需攤提約四到五年。

冠軍建材表示，去年公司正式與大陸策略經營夥伴－海鷗住工合作，雙方成立「海鷗冠軍」品牌，其中冠軍持股約43.46%，現階段品牌營運漸入佳境中。

至於近期中國大陸恆大地產破產風暴，對此冠軍指出，目前合資公司對恆大僅有一筆款項、應收帳款初估有人民幣60萬元，現正在催繳中。

毛利率

延伸閱讀

台灣若不加入CPTPP 學者曝後果：未來貿易協定恐都無望

中國多家銀行安撫投資人 宣稱恒大業務風險可控

哈佛大學教授羅格夫：恒大破產恐對大陸經濟摧枯拉朽

大陸國台辦：台灣申請加入CPTPP須以一中為前提

相關新聞

中鋼 8月每股賺0.55元

中鋼（2002）昨（22）日公告8月營業利益85億元，是2013年合併報表以來單月最高；8月合併稅前盈餘87億餘元，每股...

宏遠：接單看到明年Q1

宏遠（1460）現金增資股昨（22）日出籠，碰上恒大破產危機引發全球股災，宏遠昨天股價一開盤就跳空跌停。惟公司重申目前接...

大同儲能 通過台電測試

大同（2371）擴大布局儲能業務，位於桃園大園的4MW儲能系統順利通過台電調頻備轉輔助測試，並率先取得電力交易專業人員資...

乙烯價大漲 台塑化進補

最大宗石化基本原料乙烯漲勢延續第四周，上周漲幅2.8%，站上每公噸1,110美元的近四個月新高價位，國內最大供應商台塑化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。