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中租1至8月每股稅後賺9.66元 東協獲利成長高

中央社 / 台北23日電

中租-KY今天公告8月自結合併稅後純益新台幣18.5億元，較去年同期成長23%，每股稅後純益（EPS）為1.28元，累計1至8月合併稅後純益141.9億元，年增31%，每股稅後純益9.66元。

中租表示，以分營運地區別來看，台灣、中國及東協地區，累計獲利分別較去年成長25%，50%及59%。

中租指出，今年在疫情延燒、車用晶片短缺的雙重夾擊下，新車銷量受到影響，中租因應市場需求，以中古車租賃及線上賞車等數位化策略為主要推廣方向，上半年業績逆勢成長2成，樂觀看待下半年營運。

中租表示，上半年受限於車用晶片短缺，車源穩定度不佳，中租即時調整推廣策略，另闢中古車市場作為主要行銷方向，並將現有嚴選二手車款推廣予適合客群，以穩定車輛來源，滿足企業客戶租車需求。下半年，新車車源短缺狀況逐步緩解，有助車輛銷售提升，也將加強力道，推廣新車業務。

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