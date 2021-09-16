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中鋼10月盤價及季盤價調漲 股價開盤漲0.15元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼公布10月內銷月盤價及第4季的季盤價格。（本報系資料庫）
中鋼公布10月內銷月盤價及第4季的季盤價格。（本報系資料庫）

中鋼（2002）今（16）日開盤上漲0.15元，開盤價39.4元。中鋼公布10月內銷月盤價及第4季的季盤價格，其中，季盤的各項產品以每公噸價格上漲500~1,500元開出，月盤的主要鋼品除電磁鋼捲上漲500元外，其它品項都以平盤價格開出。

群益投顧表示，這次中鋼的盤價季盤價格上漲並不多，僅約略補漲之前沒有漲足的部分；月盤以平盤開出，只有電磁鋼捲小漲 500元，整體表現偏弱。

群益投顧表示，中鋼近四個月的盤價僅有一次開出漲盤，近期國外部份區域也有傳出鋼價下跌的聲音，雖然整體來看鋼價仍是高檔震盪，但可能隨著鐵礦砂價格的下滑，對仍在高檔的鋼鐵價格帶來壓力。

群益投顧展望鋼鐵產業，中國大陸為減碳推動鋼鐵減產，目標2021年的產量不高於2020年的10.6億噸，今年上半年粗鋼產量約5.6億噸，因此，下半年的產量將較上半年減少約6,000萬噸。2021年已經二度取消出口退稅，顯示中國大陸執行鋼鐵減產的目標確實有達成的意願，對台灣鋼廠屬於利多。

從需求面來看，群益投顧表示，目前對鋼鐵需求的主要推升力道來自疫情解封帶來消費增加，預期可望帶動來自汽車、營建、機械製造業的鋼鐵需求回升,預期今年下半年的供需結構持續轉佳將為鋼價帶來支撐。

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