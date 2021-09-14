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BDI指數再勁揚逾7％ 新興領軍散裝輪族群早盤上漲

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今（14）日航運股中的散裝輪族群表現相對強勢，主要是波羅的海綜合指數（BDI）周一（13日）收盤上漲接近8%，今日早盤以新興（2605）在散裝輪族群表現最為強勢。

BDI指數周一收盤為4,163點，上漲299點，漲幅約7.74%；今日早盤激勵散裝輪股衝高，不過，高檔逢賣壓而拉回修正，新興漲幅仍維持在1%以上，裕民（2606）、中航（2612）、四維航（5608）及慧洋-KY（2637）等股則收斂漲幅至1%以內。

永豐投顧表示，新興航運是一家從事海岬型船為主的散裝航運公司，目前船隊共有14艘，其中礦砂船1艘，海岬型船8艘、卡姆薩爾極限型船2艘、油輪2艘、1艘成品油輪，2021上半年裝船收入占80%，油輪收入占20%，目前合約船海岬型2艘。

新興目前8艘海岬型船中，寶山輪和青山輪在5月簽訂合約，期間約10-14個月，合約價格落在2.3-2.45萬美元/日，其餘為現貨船，2艘8.2萬DWT的kamsarmax，1艘為現貨，寶隆輪6月簽訂5-7個月短約，合約價格約3.1-3.2 萬美元/日，天山輪為礦砂輪，為航次租賃，每噸運費14.07美元/噸，2021平均每噸10美元，最高是15.8美元/噸，有助於營運的提升。

不過，永豐投顧表示，雖然海岬型運價一度衝高，但在中國大陸限產對鐵礦砂進口需求將走弱，不利運價維持在高檔。

鐵礦砂

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