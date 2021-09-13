亞系外資估高運價至明年 喊買5個股、長榮目標價185元

全球第三大航商達飛(CMA CGM)上周宣布即期運價凍漲，亞系外資最新報告認為，運價凍漲，但未提到附加費的部分，在塞港缺艙下，附加費甚至可能占總運費的一半，預估高運價將可延續到明年，點名買進國內外5檔個股，台灣貨櫃股唯一進榜的是長榮（2603），目標價上看185元。

達飛宣布凍漲即期運價之後，全球第五大航商赫伯羅德(Hapag-Lloyd)也表態跟進，暫時緩漲，業界認為，凍漲的宣示意義較大，以目前情況來說，連淡季的10月還要再加收附加費，市況很好，凍漲也可能是因為無艙可賣。

業界分析，船公司雖然喊運價凍漲，但仍可透過其他附加費來維持高運價，達飛凍漲到明年2月，意味未來半年不看壞運價，且各航商10月仍將加收綜合費率附加費(GRI)，代表淡季不淡；也有業者指出，截至月底，市場滿艙已經沒有多的艙位，且傳出加價買艙費用達3,000~5,000美元。

亞系外資最新報告表示，達飛凍漲運價，但並未提及可以提高整體費率的附加費是否凍漲；根據世界集裝箱指數，截至9月9日，上海至洛杉磯運費為 11,569 美元/FEU，Freightos Baltic Index亞洲-西海岸航線費率(包括附加費)為20,586美元/天。

亞系外資認為，達飛凍漲運價，可能讓運費保持高水位甚至上漲，同時，供應鏈壅塞的情況可能持續到明年，因此，附加費可能會讓整體運費保持在高水位，航商決定停止運價上漲，實際上的可能影響不大。

亞系外資點名買進馬士基、長榮、中遠海控、東方海外、海豐國際等個股，重申買進評等，長榮目標價上看185元。