BDI強漲激勵新興等散裝股盤中走強 貨櫃三雄也不弱

散裝、貨櫃各擁題材，推升今（13）日航運股的表現，在BDI 指數上周五強漲逾6%，散裝族群新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）、四維航（5608）、正德（2641）、慧洋-KY（2637）等股價走揚；貨櫃股雖有國際航商宣布運價凍漲，但市場正面解讀，貨櫃三雄也同步上漲。

波羅的海綜合指數(BDI)10日上漲 221 點，漲幅6.07%達3,864 點，創上周的最高，BDI強漲之外，海岬型運費指數(BCI)也是飆漲，上漲605點，漲幅12.19% 達5,567點；巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲85點，漲幅2.42% 達3,595點。

BDI、BCI飆漲，激勵散裝族群今日的漲勢，新興、裕民、中航、台航（2617）、慧洋-KY、四維航、正德等股價走揚，新興盤中漲幅逾4%；除了BDI、BCI上漲帶動外，8月營收交出好成績也是助攻的動能。

慧洋-KY8月合併營收17.08億元，續創新高，累計今年前8月合併營收112.7億元；受惠於波羅的海乾散貨指數突破4,000點，創11年來新高，慧洋8月營業利益7.89億元，營益率46%，創新高，稅前盈餘6.88億元，每股稅前盈餘0.92元；累計今年前8月稅前盈餘為37.94億元，每股稅前盈餘5.08元。

貨櫃股部分，上周全球第3大航商法國達飛海運（CMA CGM）宣布至明年2月凍漲即期運價，全球第5大航商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）跟進表示暫時緩漲，龍頭馬士基、第6大貨櫃業者ONE（海洋網聯船務）也傳出凍漲的可能。

國際大型航商宣布即期運價凍漲，市場正面解讀為「訂單滿手、暫停接單、高價長約常態化」，業界認為，代表在未來半年運價易漲難跌，凍漲是「以退為進」，有助拿下高價長約。

市場認為，由於歐洲大型航商因無艙可賣採取凍漲，貨櫃海運市場短線現貨價短（急）單，可望轉向台、中、韓旗下航商，包括長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）等可望受惠，貨櫃三雄今日股價開高，盤中漲幅都超過1%。