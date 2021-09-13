貨櫃三雄早盤走揚約1% 未受航商凍漲運費消息干擾
台股今（13）日開盤下挫，但貨櫃三雄今日開盤後走揚，漲幅約1%。
全球第三大海運集團法商達飛 (CMA CGM)宣布凍漲運費，全球第五大航商赫伯羅德(Hapag-Lloyd)宣布也將凍漲運費。群益投顧表示，航商的凍漲行為隱含今（2021）年運價天花板逐漸形成，運費是否向下修正則須視需求的波動而定。
第4季為貨櫃傳統需求淡季，在塞港未見顯著舒緩之下，第4季貨櫃運價相較於往年同期將淡季不淡；但由於目前遠洋線運價已處於歷史新高水準，航商動向及需求波動皆可能為第4季運價走勢帶來較大的不確定性。
對相關個股投資建議維持中立。
此外，海運高價長約浮上檯面，群益投顧表示，航商合約客戶比重較高者以美洲線為主，而美洲線換約談判時點約落在每年的 3-5 月，目前各家研究機構認為塞港狀況可能延續至2022第1季至第2季，但2023 年市場新船將大量交付的預期下， 2022 年美洲合約談判可能出現多空交戰的情況。
群益投顧說，合約價格並不表示航商對於合約客戶收取的費用全年固定不變，通常當合約價與現貨運價出現較大落差時，通常航商會給予折扣抑或用附加費方式徵收來拉近中間的差距，因此，現貨運價走勢仍是判斷航商獲利的主要依據。
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