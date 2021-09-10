陽明8月營收327.86億元創新高 年增151%

陽明（2609）8月營收首度登上300億元，來到327.86億元，年增率151.33%、月增率11.33%；前八月營收為1977.85億元，年增率達115.71%。

受惠於全球運價漲不停，市場供、需失衡，陽明營收持續衝高，陽明上半年獲利寫下佳績，稅後純益592.05億元，每股稅後純益達17.88元，成為航運股的獲利王；隨著近期新船陸續加入，再加上運價上漲，推升陽明8月營收表現，法人推估陽明不只是8月營收續創新高，尤其，陽明近日陸續有大船加入，在市場一船難情況下，成為推動陽明第4季營收成長的新動能。

陽明第7艘1.1萬TEU級「起明輪(YM Topmost)」在9月加入，美西航線再添生力軍，今年第4季還有2艘1.1萬TEU要交船，明年則有5艘1.1萬TEU加入，在市場缺船聲四起，陽明這些大船加入，成為推動營運成長的重要動能。

陽明目前船隊數有87艘船，運能約62萬TEU，新船月底加入營運，陽明總船隊增加為88艘，今年陽明10艘2800TEU將會全部交齊，陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘1.1萬TEU級貨櫃輪，未來還有7艘1.1萬TEU的長租船要交船，7艘已經交船，第4季還有2艘，明年則是5艘會加入船隊。