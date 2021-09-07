宅經濟需求再起 富邦媒盤中勁揚、股價重返1,700元

本土疫情連環爆再現，隨著機師確診Delta、新北幼兒園群聚感染，由於新種病毒傳染性更高，市場預期，一但確診擴散，國內恐再爆發社區大流行，宅經濟的需求勢必回升。指標股富邦媒（8454）今日震盪走高，盤中來到1,715元，漲幅逾6%，站回1,700元關卡且為本月以來新高位置。

法人表示，全球疫情在6、7月趨緩，但8月開始傳染力最強的Delta變種病毒開始成為傳播主流，台灣自7月27日才剛由三級警戒降為二級警戒，但近期也開始感受到Delta變種病毒的威脅，加上本月國中小、幼兒園進入開學季，卻立刻爆發病毒進入校園的傳染事件，使得民眾防疫意識再度轉強，先前回流至實體通路的消費力可能又將重回線上。

展望下半年網購旺季，99購物節將作為前哨戰，目前已火熱開打。富邦媒表示，《99狂購節》暖身活動9月4日至9月8日熱鬧開跑，首波優惠強打百大品牌萬件商品下殺5折起，預估可推升今年《99狂購節》暖身慶銷售­­­成長約4成。

富邦媒上周董事會通過「擬購地自建中區物流中心案」，擬斥資13.2億元購置彰化縣和美鎮總面積達9,786.2坪土地，做為「中區物流中心」建置的標的，中區物流中心成立後，可望強化momo在中台灣物流網絡服務能量，推動中部當日配送服務的實力。

富邦媒南區儲配運輸物流中心預計2023年啟用，「中區物流中心」則尚未有具體時間表，但未來兩大物流中心相繼啟用，將有助富邦媒站穩千億電商帝國的龍頭寶座。