快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅經濟需求再起 富邦媒盤中勁揚、股價重返1,700元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

本土疫情連環爆再現，隨著機師確診Delta、新北幼兒園群聚感染，由於新種病毒傳染性更高，市場預期，一但確診擴散，國內恐再爆發社區大流行，宅經濟的需求勢必回升。指標股富邦媒（8454）今日震盪走高，盤中來到1,715元，漲幅逾6%，站回1,700元關卡且為本月以來新高位置。

法人表示，全球疫情在6、7月趨緩，但8月開始傳染力最強的Delta變種病毒開始成為傳播主流，台灣自7月27日才剛由三級警戒降為二級警戒，但近期也開始感受到Delta變種病毒的威脅，加上本月國中小、幼兒園進入開學季，卻立刻爆發病毒進入校園的傳染事件，使得民眾防疫意識再度轉強，先前回流至實體通路的消費力可能又將重回線上。

展望下半年網購旺季，99購物節將作為前哨戰，目前已火熱開打。富邦媒表示，《99狂購節》暖身活動9月4日至9月8日熱鬧開跑，首波優惠強打百大品牌萬件商品下殺5折起，預估可推升今年《99狂購節》暖身慶銷售­­­成長約4成。

富邦媒上周董事會通過「擬購地自建中區物流中心案」，擬斥資13.2億元購置彰化縣和美鎮總面積達9,786.2坪土地，做為「中區物流中心」建置的標的，中區物流中心成立後，可望強化momo在中台灣物流網絡服務能量，推動中部當日配送服務的實力。

富邦媒南區儲配運輸物流中心預計2023年啟用，「中區物流中心」則尚未有具體時間表，但未來兩大物流中心相繼啟用，將有助富邦媒站穩千億電商帝國的龍頭寶座。

富邦媒 疫情

延伸閱讀

影／侯友宜：新北市有delta確診 內用一律取消

新北幼兒園群聚再增2幼兒3家長確診 侯友宜：若為Delta內用一律取消

幼兒園基因定序若Delta 侯友宜：新北餐廳一律禁止內用

醫揭「Delta恐怖特點」症狀像感冒難區分：3族群特別小心

相關新聞

宅經濟需求再起 富邦媒盤中勁揚、股價重返1,700元

本土疫情連環爆再現，隨著機師確診Delta、新北幼兒園群聚感染，由於新種病毒傳染性更高，市場預期，一但確診擴散，國內恐再...

晨暉接獲海外訂單 8月營收續創歷史新高

晨暉（1271）公告8月營收為4,012萬元，續創單月歷史新高，較上月增加5.91%，並較去年同期成長31.07%；累計...

中鋼市值衝破6,000億元

鋼市基本面亮麗，龍頭廠中鋼因買盤湧入追捧，昨（6）日外資買超5.3萬張，為近幾個月單日最高，市值突破6,000億元大關、...

德淵攜工研院 攻綠色供應鏈

在經濟部科技專案支持下，工研院與熱熔膠廠商德淵企業（4720）合作，研發國內首創生物可分解熱熔膠材，具高環保、高安全及使...

美喆8月營收 同期次高

石塑地板製造業者美喆-KY（8466）昨（6）日公告8月營運在遞延訂單持續出貨下，8月營收2.81億元、年增4.9%，創...

8月營收／艾姆勒勁揚56% 攀新高

台廠打入電動車、自駕車鏈，前景看好。艾姆勒（2241）8月營收1.06億元，年增達56.6%，創下新高紀錄。IKKA-K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。