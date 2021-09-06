Delta步步逼近！餐飲、國旅再受考驗 觀光股盤中腿軟

長榮3名機師突破性感染確診，市場憂心，Delta病毒「兵臨城下」，且這波長榮機師疫情恐要觀察到9月18日才能解除警報，讓好不容易稍有起色的餐飲、飯店、國旅市場再度面臨考驗，今（6）日包括高野（2736）、王品（2727）、雄獅（2731）盤中股價跌幅都逾3%。

觀光類股指數上周跌破百點整數關卡，今日持續向下修正，盤中來到98.08點，跌幅逾1.5%，跌破5日均線後，進行月線保衛戰。法人表示，國內才剛降為二級警戒，立刻又有地方政府宣布升級為二級加強警戒，且不排除後續效應會再擴大，讓餐飲、飯店、旅行社業者面臨變數。

上市櫃公司將公告8月營收，飯店業、餐飲業因上月開始得以開放內用，市場普遍預期，營收可望走出低谷。不過，王品表示，一些體驗型的品牌如王品、西堤、夏慕尼開放內用以來，業績表現較好，但因為現階段仍有內用人數限制，經營還是辛苦。漢來美食（1268）也指出，目前吃到飽業態還是只能做到之前的1/3左右，一般餐廳也大概只能做到過去的一半而已，旗下的名人坊、上菜和湯包都算是表現較不錯的品牌。

瓦城（2729）則表示，隨疫情趨緩、百貨商場人潮回流，集團旗下各品牌餐廳在客容量受限前提下，翻位率已恢復近疫情前水準，相信緊接著迎接中秋、雙十等連假檔期，搭配外帶外送服務，業績可迎來另一波成長。

法人表示，疫情仍是觀光類股的重要變數，不過，若疫情未惡化，隨著五倍券將上路，對餐飲、旅遊等內需產業將不無小補。根據去年三倍券的發放經驗，民眾多用於餐飲、採購日用品、國內旅遊等項目，對休閒、餐飲產業帶來正面效應。