宏遠辦理現增今起公開申購 每股認購價為10元

紡織一貫廠宏遠（1460）為改善財務結構，辦理現金增資，於今（6）日至9月9日進行公開申購程序，每股認購價為10元，公開申購張數為25,500張，每單位為3張，預計於9月10日公開抽籤。

宏遠受惠終端零售通路服飾庫存回補，今年以來連續兩季獲利，上半年EPS0.16元；公司表示，近期受到東南亞多國疫情嚴峻，品牌廠將訂單轉移至非東南亞產能效益，帶動8月合併營收9.2億元，年增53.21%，續創近年同期新高，在調漲產品均價及訂單增加雙重利多帶動，預期下半年因產業旺季及轉單的效益發酵，營運將可望優於上半年表現。

宏遠的布料生產廠區位於台灣、上海、泰國以及美國北卡，公司表示，雖然在泰國也設有布廠，但離人口稠密地區較遠，未受疫情影響，各廠呈現訂單爆量；在海地及衣索比亞設有成衣廠，具有海外短鏈佈局，吸引品牌客戶洽詢合作，在訂單增溫下，成衣事業營運改善已見成效。

宏遠為台灣從加工紗、織布、染整、後加工到成衣垂直整合的一貫化專業紡織廠，以創新導向的高附加價值機能性布料與生態創新布種，打進不少國際知名運動和戶外休閒品牌供應鏈。因全球供應鏈重組，改變生產型態，企業朝多元化布局，宏遠採全球佈局，在亞洲、美洲、非洲分別設立布廠及成衣廠，且衣索比亞及海地具有零關稅優勢，可快速彈性因應調度產區及產能供應。在疫情期間，並化危機為轉機，迅速切入防疫產品。