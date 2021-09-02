旺季撐腰 隱形眼鏡股金可-KY、亨泰光股價抬頭

旺季撐腰，隱形眼鏡股金可-KY（8406）、亨泰光（6747）股價抬頭。金可-KY迎接「99大促」以及「雙11」等電商購物節帶動，8月開始營收逐漸進入旺季，吸引買盤卡位，推升盤中股價來到225元，漲幅6.8%。亨泰光則是鎖定近視防控市場，由於暑假是學童視力矯正旺季，8月營收可期，也帶動股價表現，盤中來到265元，漲幅達5%。

金可-KY本周一進行除息，兩個交易日即完成填息，今日盤中股價再創除息後新高。法人表示，迎接電商銷售旺季，大陸代工客戶從8月開始拉貨，金可-KY營運步入佳境，公司8月新增兩條產線，10月可望再增兩條線，有助今年旺季業績表現，預估2021年全年出貨數量年增2成以上，全年營收可望站上90億元關卡，每股純益亦可望創下近五年高點。

亨泰光是角膜塑型片領導廠商，疫情以來居家學習模式，增加3C使用時間，也增加近視防控的需求。此外，亨泰光去年與大陸昊海生科簽署長約合作，有助加速大陸市場開拓，確保長線成長動能無虞。

法人表示，暑假是視力矯正旺季，也是塑型片的銷售旺季，亨泰光8月營收可望持續受到帶動，有助第3季獲利表現。此外，亨泰光半年報表現亮眼，除了本業好過去年，業外在一次性處分利益挹注下，上半年每股純益達6.16元，法人看好，亨泰光今年有賺一個股本的實力，將創歷史新高。