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陸海出售土地EPS挹注達7.7元 股價上揚

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

陸海（5603）公告已成功處分台中市梧棲區不動產，依約完成點交，出售土地的獲利挹注6.03億元，入帳日期為8月31日，以陸海股本7.83億元計算，EPS貢獻達7.7元，推升陸海第3季獲利表現。

陸海今天受惠於出售土地獲利認列，在航運股表現低迷之際，今天股價逆勢上漲，最高來到33.35元，漲幅達7.9%。

陸海上半年稅後純益為7,747萬元，每股稅後純益為0.99元，第3季出售土地獲利挹注後，不包含第3季本業獲利，EPS就能衝上8.69元。該公司主要的產品營收比重分別為陸運約占62%、重機件運輸及吊裝業務約占12%，其他還有加油、加氣站業務及LPG系統改裝約佔12%還有洋酒進口業務約佔11%。

陸海表示，出售土地取得的資金部分，將用於償還銀行貸款讓財務結構更佳，同時也會擴大投資計畫，至於投資內容細節還要等董事會討論。

EPS 梧棲

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