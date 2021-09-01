恐遭五倍券排除 富邦媒Q4旺季沒戲？股價一度跌停

行政院推出的振興五倍券可望在10月上旬上路，部分電商將遭排除，排除條件為營業額達一定規模以上或營收明顯成長，市場預期，富邦媒（8454）旗下的momo購物網符合五倍券的排除名單，對過往第4季都是旺季的富邦媒將造成影響，使富邦媒今（1）日股價震盪走低，一口氣跌破1,700元、1,600元兩個整數關卡，盤中打落跌停來到1,545元。

法人表示，富邦媒在疫情期間業績大幅攀升，加上是國內電商龍頭，營業額居冠，被列不適用名單機會高，不僅無法受惠振興五倍券的效益，甚至會受消費排擠效益，影響第4季業績表現。以台灣人口2,300 萬人來計算，五倍券規模為1,150億元，對電商帶來的威脅不容小覷。

其次，國內疫情持續趨緩，5、6月間電商爆發的急單所帶來的高成長效應已逐漸遞減，加上台灣在7月底警戒降至二級，先前公告的7月營收成長幅度已稍微下降，富邦媒即將公告的8月營收的成長性亦受市場高度關注。

如果以去年的經驗來看，在三倍券使用高峰期間，富邦媒營收成長幅度皆出現下滑，顯示實體通路買氣上揚時，對電商的影響顯著。

富邦媒8月營收動能主要來自中元節檔期買氣，另外，還有父親節、情人節的贈禮商機，三大節慶輪番助陣。此外，富邦媒近期也鎖定開學的採購商機，除了近一個月筆電銷售年增逾5成，兒童求學用品銷售年增也翻倍成長，除文具、書包、睡袋為開學季採買重點，今年兒童「學習傢俱」也掀起網購熱潮，人氣商品包含成長桌椅、書櫃等，延燒開學商機。