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受惠景氣復甦 中鋼每股增配0.3元

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
中鋼去年轉虧為盈，因此今年每股配息0.3元。（Photo by Shymaa Rabea on Wikimedia under CC 3.0）
中鋼去年轉虧為盈，因此今年每股配息0.3元。（Photo by Shymaa Rabea on Wikimedia under CC 3.0）

中鋼去年轉虧為盈，股東會決議配發普通股現金股利每股0.3元！中鋼表示，109年最終全年轉虧為盈，每股盈餘為0.05元，今年配發現金股利0.3元。中鋼並表示，未來會針對永續經營、節能減碳等部分繼續努力，目標139年達成淨零探排。

中鋼表示，去年受到疫情影響，鋼鐵產業景氣蕭條，中鋼面對艱鉅挑戰，推行多項重大變革，包含1.盤價制度變革：採月盤與季盤分流並行制度；2.成立「產業關懷小組」；3.啟用首座智慧高爐，並導入AI技術；4.完成熱胚直裝軋延技術開發，1年減少碳排放逾1萬公噸等。

中鋼於股東報告書中指出，110年受惠國內外製造業景氣明顯復甦，汽機車、基礎建設及家電等終端產業成長帶動鋼品需求攀升，國際鋼市供不應求，預期國內用鋼產業可受惠臺商回流帶來的投資與消費需求成長，基本面持續暢旺，中鋼穩健調漲9月份內銷月盤，以迎接第四季的來臨。

業務推展部分，中鋼表示，今年將擺在持續推動「高值化精緻鋼廠以及「發展綠能產業」雙主軸之各項行動方案，並做好「節能減碳」核心重點工作，並持續深耕太陽光電、離岸風電、電動車等綠色產業；短期於114年減排7%、中期於119年減排22%、長期於139年達成淨零碳排目標努力。

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中鋼 太陽光電 股東會

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