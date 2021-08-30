藥局股好威！大樹除權首日股價攻頂 杏一也亮燈

大樹（6469）今（30）日進行除權交易，除權參考價為244元，早盤在追價買盤推升下，股價攻頂，來到268元，並成功鎖在漲停價位，除權首日盤中填權幅度即達三成。受到大樹近期股價強勁表現帶動，杏一（4175）股價也連日轉強，今日股價同樣上攻漲停價位，不僅突破百元關卡，並創下七年新高價。

大樹去年盈餘配發每股發放0.99元現金股利、2.97元股票股利。公司已在7月22日進行除息交易，並在次日盤中完成填息，今日除權首日，表現也十分亮眼，早盤即漲停表態多方上攻決心。

法人表示，藥局股因產業波動不大，過去股性表現溫吞，不過，在本土疫情升溫下，帶動額耳溫槍、口罩、酒精、快篩等防疫用品需求，近期國內疫苗陸續施打，也增加藥品、保健品等採購，皆有助於藥局業務成長。

大樹第2季營收、獲利皆寫下歷史新高，單季每股盈餘2.2元，累計上半年每股盈餘3.54元，創同期歷史新高，逼近去年全年水準。雖然公司配發3元股票股利恐造成股本膨脹，但市場預期，大樹今年本業成長動能將超過3成，今年每股盈餘將持續具備挑戰新高動能。

相較於大樹，杏一今年營運動能較疲軟，主要是杏一經營的多家醫院型商場在本土疫情爆發後，隨著民眾減少到醫院回診，以及內用限制等，亦影響商場營收表現。公司預期，隨著本土疫情降溫，下半年醫院商場回診人流可望逐漸回籠。杏一今年在台灣經營的商場將來到20座、大陸目前維持3座。

杏一日前公告半年報，第2季單季每股純益0.9元，累計上半年每股純益1.74元，年減21%。