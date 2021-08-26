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鋼鐵人好強 盤中一度多達13檔亮燈漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
鋼鐵股大漲。（本報系資料庫）
鋼鐵股大漲。（本報系資料庫）

台股今（26）日開高後震盪走低，盤面上除了權王台積電（2330）上漲之外，鋼鐵股也是異軍突起，早盤一度占大盤成交比重衝上1成，上市櫃盤中一度多達13檔亮燈漲停，其中燁興（2007）、中鋼構（2013）、燁輝（2023）、志聯（2024）、威致（2028）、彰源（2030）等6檔更是漲停鎖死。

美國眾議院繼參議院之後，周二通過3.5兆美元的預算決議藍圖，且預計在 9 月 27 日前針對 1 兆美元兩黨基建案舉行投票，美國總統拜登核心經濟議程將向前推進。

證券分析師黃漢成表示，鋼鐵股大漲的原因包括美國基建題材，加上類股整理過後基期相對較低，今日台股開高走低，漲價題材激勵台積電跳空開高，但股價漲勢出現收斂，部分漲多的電子股也遭賣出，資金轉往鋼鐵股及生技股。

鋼鐵股早盤占大盤成交比重一度衝上1成，類股泿幅近4%，除了漲停鎖死的6檔個股之外，包括中鴻（2014）、盛餘（2029）、新鋼（2032）、海光（2038）、運錩（2069）、上櫃鋼鐵股的晉椿（2064）、強新（5013）等，在盤中也一度亮燈漲停。

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