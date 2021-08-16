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鋼鐵類股躍多頭指標 漲幅逾1.5%居冠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(16)日早盤跌破半年線，鋼鐵類股卻躍居多頭指標，類股指數漲幅逾1.5%。（本報系資料庫）
台股今(16)日早盤跌破半年線，鋼鐵類股卻躍居多頭指標，類股指數漲幅逾1.5%。（本報系資料庫）

台股今(16)日早盤跌破半年線，鋼鐵類股卻躍居多頭指標，類股指數漲幅逾1.5%。

中鋼（2002）開盤後的漲幅曾超過1.5%，中鴻（2014）及中鋼構（2013）漲幅也超過1.6%；運錩（2069）、新鋼（2032）、海光（2038）、威致（2028）、志聯（2024）、官田鋼（2017）及千興（2025）等股漲幅逾2%。

中鋼調漲9月內銷月盤價，各項主要鋼品盤價每噸上漲 300~500 元，連續兩個月的平盤後，中鋼盤價再次開始上漲，主要反應近 一個月中國大陸熱軋流通價格上漲；而中鋼已兩個月開出平盤，為此次盤價開漲拉出空間。

群益投顧預期，中鋼開出漲價盤之後，隨著傳統鋼鐵旺季來臨，可望對下游的拉貨帶來動能。

群益投顧表示，從整體鋼鐵產業展望來看，中國大陸為減碳推動鋼鐵減產，今年目標產量不高於去年的 10.6 億噸，今年上半年的粗鋼產量約 5.6 億噸，因此，下半年的產量將較上半年減少約 6000 萬噸。今年已經二度取消出口退稅，顯示中國執行鋼鐵減產的目標確實有達成的意願，對台灣鋼廠屬於利多。

從需求面來看，目前對鋼鐵需求的主要推升力道來自疫情解封後帶來的消費增加，預期可望帶動來自汽車、營建、機械製造業的鋼鐵需求回升，預期今年下半年的供需結構持續轉佳將為鋼價帶來支撐，營收可望維持高檔。

鋼鐵 中鋼構

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