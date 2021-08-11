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本土法人看長榮不同調 最新報告目標價上看371元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

長榮（2603）7月營收458.79億元，月增21.63%，年增168.52%，創下歷史新高，本土法人報告不同調，最新報告認為，在運價續漲下，搭配長榮新船加入營運，第4季淡季獲利可能優於第3季旺季，預估長榮今年稅後稀釋EPS37.13元，維持10倍P / E，目標價371元，維持買進建議。

長榮明日是融券回補最後一天，外資連兩個交易日賣超，今（11）日以140元開出，上漲0.5元，盤中翻黑，一度下滑至134元，盤中跌幅2.5%。

本土法人報告表示，長榮公告第2季稀釋稅後EPS 7.87元，季增17%，7月營收跳升，預估7月稀釋稅後EPS 3.9元，第3季Q單季稀釋稅後EPS 12元，季增 53%；11月中旬發布第3季財報將激勵股價。

法人認為，受惠於運價續漲，搭配長榮新船加入，第4季淡季獲利可能優於第3季旺季，保守預估第4季獲利季增12%。

宏遠表示，從SCFI現貨運價走勢來看，長榮8月及9月營收可望續創新高，下半年獲利將明顯優於上半年；明年獲利優於今年；2023年則受惠於「二氧化碳減排、 塞港常態化」。

法人預估長榮今年稀釋稅後EPS預估值37.13元，維持10倍P / E，計算目標價371元，維持買進建議。

長榮 EPS

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