疫情干擾減緩 超商雙雄7月營收月增8%

超商雙雄7月營收出爐，儘管受到疫情衝擊零售業影響，但營運持續回穩，統一超7月營收年減近5%、月增8%；全家7月合併營收年減12.9%，月增8%。

統一超7月合併營收新台幣219.57億元，較去年同期減少4.78%，較6月增加8%；累計前7月合併營收1506.03億元，年增2%。

統一超指出，COVID-19疫情持續影響整體零售服務業，台灣7-ELEVEN強化虛實整合，並積極擴大網購電商多溫層寄取件商機，本業營運持續回穩；加上轉投資事業統一速達、博客來、統一精工及菲律賓7-ELEVEN較去年同期成長，有效降低疫情干擾。

展望後勢，統一超認為，超商重大投資仍持續進行，挹注未來長期成長動能。同時政府已宣布疫情管制降為二級警戒，戶外出遊、餐飲內用陸續鬆綁，未來展望樂觀向上。

全家7月合併營收68.2億元，年減12.9%，月增8%；累計前7月合併營收481.67億元，年減1.2%。

隨國內疫情趨緩，全家觀察，7月來客數已較6月略升，由於7月仍籠罩在三級警戒下，特別是座位區禁止內用、自助熟食區持續停賣等防疫措施，使成長動能未於短期內大幅提升。進入8月警戒降級與鬆綁政策陸續啟動，預料營運將可望回穩。

對應實體、虛擬消費的疫後新常態，全家觀察，線上購物通路的業績逐月持續成長，其中瞄準社群電商的市場潛力，透過店長line群組主力推動的「全+1行動購」平台業績暢旺。