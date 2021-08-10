南山人壽上半年獲利469.2億元 年增73%

南山人壽今（10）日公布自結7月獲利數字，因為7月持續掌握市場波段實現資本利得，以及現金股利挹注，單月稅後純益67.4億元，儘管市場環境持續受到疫情影響，南山人壽在財務體質穩健的基礎上，仍兼顧良好的風險控管及投資能力，並且適時調整商品及服務策略，維持業務發展動能，今年累計上半年稅後純益469.2億元，較去年同期成長73%，每股盈餘3.39元。

南山人壽7月合併新契約保費為新台幣68億元，合併總保費為新台幣284億元。主因是受惠於美元匯率及台幣利率持續維持低檔等優勢，傳統型美元保單為主銷售佳，此外，亦因7月有傳統型台幣保單上架，滿足客戶的多元需求，有助提升銷售動能。

為因應多變的市場環境，南山人壽表示，將持續推出台、外幣各式傳統型保險商品，讓民眾能有更多元的配置與選擇。依統計今年上半年傳統型商品保費收入，累計初年度保費收入409億元，市佔率18%，市場排名為第一名。其中，傳統型美元保單初年度保費收入356億元，業界居冠。

南山人壽全力推動外溢保單，鼓勵健康促進管理，創新推出多款外溢健康醫療險商品，目前架上共計有16張外溢保單。依統計110年上半年外溢保單件數15.9萬件，奪下業界件數冠軍。

因應疫情影響，南山人壽為緩解保戶經濟壓力，繼去年陸續推出緩繳保費/保單借款利息、借款利率減碼等關懷措施後，今年自7月1日起，再推出年利率1.28%的保單借款紓困專案，開辦至8月6日止，總申辦件數逾1.7萬件、金額約新台幣14.8億元。

此外，南山人壽自今年5月底推動遠距視訊投保措施，持續優化投保作業流程，讓業務員以視訊方式取代傳統的親晤親簽。根據南山人壽統計，截至110年8月6日止，採用遠距投保之案件約8,200件。當中高達八成是投保醫療保障類型商品，其中又以防疫保單、重大傷病險居多，合計超過醫療保障型類商品的五成。以地區別來看，遠距視訊投保主要落在北區，約占六成五；在保戶年齡方面，分布主要在20歲至50歲，約占八成五。