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觸底反彈 六角第二季每股賺0.4元守住獲利

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

六角國際營運觸底反彈，第二季營收達9.57億元，稅後純益0.17億元，每股純益0.4元，累計上半年，六角營收20.48億元，稅後純益0.43億元，每股純益0.99元，營運表現與去年同期相較仍有成長。六角表示，在第二季的低點過後，下半年起展開回溫揚升。

六角指出，六角第二季遭逢本土疫情加上三級警戒重創國內餐飲產業，尤其對轉投資王座餐飲影響甚鉅，但全球布局有成，海外銷貨維持穩健增長，加上轉投資Kevito的股利入帳，第二季仍守住獲利。

六角表示，國內疫情已逐漸緩和，並開放餐飲內用，預期第三季起國內餐飲業將逐步回溫，最艱難的情況應已經過去，而海外部份，上半年已見穩健增長，尤其在疫苗覆蓋率高地區，包括日出茶太北美、澳洲與歐洲等據點，同店營收成長率都已恢復至疫前水平，部份國家如澳洲、加拿大等，同店成長更分別來到5成與3成5的高水準表現。

六角進一步表示，東南亞市場目前雖仍處於疫情高風險區，但同店營收成長率亦能保持平穩，且各門市都已正常營業，在營運表現逐步回溫下，將持續展開全球布局，擴張經濟規模，在全球疫情封城限制下，預期全球門市全年預期淨增200店，並新增三個國家代理商，橫跨六大洲、50個國家。

六角預期，國內餐飲業將逐漸恢復正常軌道，從開放餐飲內用後，88父親節檔期訂位情況熱絡已見端倪，後續政府推出的振興方案，預期會再引發新一波消費熱潮，而海外銷售表現，也可望從上半年的穩健增長，隨著全球各地疫苗覆蓋率持續增高下，於下半年增強為遍地開花，到明年更可望達到強力復甦。

六角也說，從高疫苗覆蓋率地區，同店營收成長率都已見高成長業績來看，今年公司擴大危機入市，是為搶佔疫情緩和後的大商機，預期公司營運將於第二季築底，下半年起展開回溫揚升。

餐飲業 疫情 營收 六角國際

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