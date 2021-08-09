搶中元節、情人節商機 富邦媒挑戰重返2,000元大關

富邦媒（8454）8月以來股價持續發動攻勢，今（9）日盤中來到1,980元，漲幅逾4%，不僅創除權息以來新高價，距離填息價位2,005元僅一步之遙，有機會在近日完成填權息。富邦媒看好七夕情人節送禮潮來襲，momo購物網今年精品新品數年增約2成，另外，中元節將至，富邦媒也預估今年中元節檔期銷售年增將超過5成，為8月營收再添動能。

富邦媒表示，旗下momo購物網近半個月情人節送禮關鍵字熱搜破數十萬次。今年針對情人節推出兩檔活動，包括「七夕愛購節」及「香約七夕微解封」，祭出精選商品3折起、30家銀行最高回饋7,000元。隨情人節將近，momo預估精品買氣較去年同期成長5成。其中又以精品包款、配飾手錶為夯品。

在中元節方面，momo今年推出約50款拜拜箱組合，除了知名食品的「經典品牌拜拜箱」，像是乖乖全年好運箱、Lay's樂事百事大吉大綠洋芋片組合箱、可口可樂&雪碧好運澎派組等；針對喜歡一箱包辦的消費者，momo也自組了「綜合拜拜箱」，無論小家庭、大企業或素食者皆能輕鬆選購。

momo購物網表示，許多知名食品為消費者的指定選擇，像是「經典品牌拜拜箱」有深獲上班族最愛的「乖乖全年好運箱」象徵順利運轉燈號的綠色包裝，可用來祈求工作順利、設備乖乖；喜歡洋芋片的消費者也有momo獨規「Lay's樂事百事大吉大綠洋芋片組合箱」御燒海苔及岩燒海苔兩款綠包裝洋芋片象徵吉利。

近年也有許多消費者喜歡一箱包辦的普渡採買趨勢，在供桌上擺放各式各樣的零食類別，橫跨餅乾、泡麵、飲品、食用油等。momo根據往年銷售經驗，針對不同客群消費者推出眾多「綜合拜拜箱」，有適合小家庭的「好運平安澎湃9件組」，還有針對企業普渡供品需求量較大的「企業普渡誠心19件組」；以及素食者可選購的「澎派經典素食拜拜箱」，皆為今年中元普渡消費者關注的人氣組合。