中鋼領軍鋼鐵衝高 中國大陸擬再課徵鋼品出口稅

市場傳言中國大陸取消熱軋與泛冷軋鋼品 13%出口退稅後，擬再對鋼鐵出口課稅 10~25%，最快 9 月底實行。今日鋼鐵類股早盤走揚，類股指數上漲超過1.7%，鋼鐵類股成交占大盤比重超過4%。法人說，由於中國大陸過往為全球鋼材的主要出口國，若未來真的對鋼品出口課稅，預期可對台灣業者的出口帶來利多。

早盤的中鋼（2002）、中鴻（2014）漲幅超過1.8%，燁興（2007）、聚亨（2022）、世紀鋼（9958）及運錩（2069）漲幅超過3%。

群益投顧表示，中國大陸在 2021 年已經分二次取消鋼鐵產品出口退稅，主要目的仍是壓抑國內鋼材生產量。由於大陸已訂出2021年鋼鐵產量不高於2020年的目標，預期今年下半年的產量要低於今年上半年才可達標，以此次傳聞的鋼品出口課稅實施時間為9月底，目的就是觀察接下來的鋼鐵旺季銷售狀況來決定政策是否進一步推行；若鋼市沒有退燒則可能實施課徵出口稅稅限制出口壓抑鋼鐵產量。

群益投顧說，從整體鋼鐵產業展望來看，大陸為減碳推動鋼鐵減產，目標2021 年的產量不高於 2020 年的10.6億噸，今年上半年的粗鋼產量約 5.6 億噸，因此，下半年的產量將較上半年減少約 6,000萬噸。且2021年已二度取消出口退稅，顯示大陸執行鋼鐵減產的目標確實有達成的意願，對台灣鋼廠屬於利多。

從需求面來看，群益投顧表示，目前對鋼鐵需求的主要推升力道來自疫情解封後帶來的消費增加,，期可望帶動來自汽車、營建、機械製造業的鋼鐵需求回升，預期今年下半年的供需結構持續轉佳將為鋼價帶來支撐。