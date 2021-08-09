航空運價傳漲聲 長榮航、華航雙雙亮燈漲停

航空運價傳出漲聲，下半年進入旺季加上大陸疫情衝擊、大量減班，推升航空運價，長榮航（2618）、華航（2610）今（9）日開高走高，雙雙攻上漲停，漲停及市價單排隊等著買的掛單都超過8萬張。

大陸疫情再度出現嚴峻情況，歐美線所有貨運航班自8月10日起「暫停過夜」，禁令暫時到8月底，

航空貨運承攬業者表示，這個情況將進一步造成歐美線貨運機位嚴重不足，業界預估，航空運價將再上漲，華航、長榮航更可望迎來轉單受惠。

長榮航今日19.05元開高後一路衝上漲停20元，排隊等買單8.9萬張；華航以18.1元開高後同樣衝上漲停18.8元，漲停等買單逾10萬張。

航運股占大盤成交比重達36.1%，類股漲幅3.77%，航空雙雄同步衝上漲停之外，貨櫃三雄也是上漲攻勢，早盤漲幅都超過3%。