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長榮再現499大單 帶動貨櫃三雄齊漲

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

貨櫃股急跌後反彈，雖然基本面等利多頻傳，但在籌碼凌亂下，影響到反彈的表現，長榮（2603）今（4）日以平盤141元開出，盤中再度出現499張大單連續敲進，分別在10時28分及37分，接連有多筆499張買單成交，帶動貨櫃三雄走揚。

貨櫃三雄長榮、陽明（2609）、萬海（2615）上半年獲利尚未公布，但根據先前已公布的部分獲利推算，法人預估長榮及陽明上半年獲利可望超過1.5個股本，第3季貨櫃三雄有機會挑戰賺一個股本。

長榮5月稅後純益171.66億元，年增1,312.84%，每股純益2.91元，

法人預估長榮今年前5月每股純益可望超過12元；長榮6月營收377.2億元，月增9.52%，年增140.47%，累計上半年營收1,898.66億元，年增117.37%，創下新高，法人預估長榮上半年獲利可望超過1.5個股本。

長榮早盤以平盤開出，一度小翻黑至140.5元，但在10時28分時，499大單再度出現，連續有9筆499張的買單成交，成交價144元，接著在10時37分，再出現連續499買單，共成交6筆，成交價144.5元。

長榮一度彈升至145元，盤中漲幅逾2%；陽明開高走高，盤中漲幅3.17%；萬海也是開高走高盤中漲幅2.62%。

長榮 個股

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