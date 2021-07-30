陸再取消鋼品出口退稅捎來利多 中鋼領鋼鐵股走揚

鋼鐵類股指數今（30）日開盤後走揚，漲幅超過1%。主要中國大陸2021年第二度取消鋼品出口退稅，法人預期，今年下半年供需結構持續轉佳將為鋼價帶來支撐，台股的中鋼（2002）、中鴻（2014）等鐵等上下游相關鋼廠也可望受惠。

今日鋼鐵族群的中鋼與中鴻等股漲幅超過1.5%，燁輝（2023）、大國鋼（8415）、新鋼（2032）、彰源（2030）及新光鋼（2031）等早盤漲幅也逾2%，主要受惠消息面，中國財政部、稅務總局發布取消鋼鐵產品出口退稅公告，自今年8月1日起，取消 23 項鋼鐵產品出口退稅。

群益投顧說，這次取消出口退稅是大陸自今年5月1日取消146項鋼品出口退稅後,同一年度第二次的取消出品退稅，顯示中國對壓抑國內鋼材生產量及鋼價的企圖。由於大陸過往為全球鋼材的主要出口國，這次取消出口退稅預期對台灣業者的出口帶來利多。

群益投顧說，大陸為減碳推動鋼鐵減產，目標2021 年的產量不高於 2020 年 的 10.6 億噸，上半年的粗鋼產量約 5.6 億噸，因此下半年的產量將較上半年減少約 6000 萬噸。且 2021 年已二度取消出口退稅，顯示中國執行鋼鐵減產的目標確實有達成的意願，對台灣鋼廠屬於利多。目前對鋼鐵需求的主要推升力道來自疫情解封後帶來的消費增加，預期可望帶動來自汽車、營建、機械製造業的鋼鐵需求回升，預期下半年供需結構持續轉佳將為鋼價帶來支撐。