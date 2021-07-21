長榮「出關」早盤開漲、成交量居冠 陽明、萬海齊漲

長榮（2603）處置交易結束，股東會也在今（21）日登場，早盤股價開高，以180元開出，一度拉升至183.5元，開盤5分鐘，成交量逾6萬張，已超過昨日的成交量，居個股成交量冠軍，早盤漲幅逾7%；陽明（2609）、萬海（2615）同步開高，陽明居成交量亞軍。

陽明法說會及萬海股東會都釋出下半年樂觀的訊息，長榮股東會召開，公司的說法也是市場關注的重點，長榮結束處置交易，今日恢復正常交易，早盤股價強漲，陽明、萬海早盤漲幅也超過4%。

長榮6月營收377.2億元，首度突破350億元關卡，月增9.52%，年增140.47%；第二季營收999.13億元，季增11.07%，年增127.74%；累計上半年營收1,898.66億元，年增117.37%，6月、第二季、上半年營收同創新高，法人預估7月、第三季營收可望再創新高。

長榮5月稅後盈餘171.66億元，年增1,312.84%，每股純益2.91元，營收及獲利都創新高；法人預估長榮今年前5月每股純益可望超越12元，上半年獲利可望超過1.5個股本。